Российский экспорт в 2020 году сократился на 20%. Из страны вывезли на 40% меньше нефти и газа

За 2020 год российский экспорт сократился на 20,7%, до $338,2 млрд, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС), опубликованных 8 февраля.
На фоне пандемии объем экспорта электроэнергии упал на 46,4%, до $488,7 млн, а нефти — на 40,8%, до $72,366 млрд. Почти на 40% обрушился экспорт газа (до $25,25 млрд) и легковых машин (до $987 млн).
Вывоз угля из России в январе — декабре 2020 года снизился на 22,5%, до $12,4 млрд, вывоз черных металлов — на 12,1%, до $16 млрд, а алюминия — на 9,1%, до $4,22 млрд. При этом экспорт меди вырос на 12,2%, до $4,643 млрд.
Доходы компаний от экспорта бензина из России в 2020 году снизились на 23,7% и составили $2,2 млрд. При этом объем вывоза топлива за этот период вырос на 12,4%, до 5,82 млн тонн. Доходы российских экспортеров нефтепродуктов в 2020 году составили $ 45,346 млрд (-32,3%) при объеме вывоза в 141,8 млн тонн (-0,8%). В то же время доходы «Газпрома» от экспорта газа за год составили $25,25 млрд (-39,6%). Всего через границу России было переправлено 199,2 млрд куб. м газа (-9,7%).
Что касается импорта, по предварительным данным ФТС, ввоз товаров в Россию в январе — декабре 2020 года составил $205,146 млрд долларов, что на 5,4% меньше, чем годом ранее.