Российский экспорт в 2020 году сократился на 20%. Из страны вывезли на 40% меньше нефти и газа

За 2020 год российский экспорт сократился на 20,7%, до $338,2 млрд, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС), опубликованных 8 февраля.



На фоне пандемии объем экспорта электроэнергии упал на 46,4%, до $488,7 млн, а нефти — на 40,8%, до $72,366 млрд. Почти на 40% обрушился экспорт газа (до $25,25 млрд) и легковых машин (до $987 млн).



Вывоз угля из России в январе — декабре 2020 года снизился на 22,5%, до $12,4 млрд, вывоз черных металлов — на 12,1%, до $16 млрд, а алюминия — на 9,1%, до $4,22 млрд. При этом экспорт меди вырос на 12,2%, до $4,643 млрд.

