Германия, Польша и Швеция одновременно ответили на высылку из России своих дипломатов

Германия, Польша и Швеция выслали по одному российскому дипломату в ответ на объявление персонами нон грата своих дипломатов, об этом 8 февраля сообщает ТАСС.



Польша выслала сотрудника генерального консульства РФ в Познани, Германия и Швеция — сотрудников посольств в Берлине и Стокгольме. Причем, сообщения об этом появились на сайтах внешнеполитических ведомств этих стран почти одновременно.



5 февраля МИД РФ объявил персонами нон грата сотрудников генконсульств Швеции и Польши в Петербурге, а также от сотрудника посольства Германии в Москве. Их посчитали участниками несанкционированных акций протеста 23 января. При этом в МИД Швеции заявили, что их дипломат только наблюдал за акцией.

