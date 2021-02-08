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Германия, Польша и Швеция одновременно ответили на высылку из России своих дипломатов

Германия, Польша и Швеция выслали по одному российскому дипломату в ответ на объявление персонами нон грата своих дипломатов, об этом 8 февраля сообщает ТАСС.

Польша выслала сотрудника генерального консульства РФ в Познани, Германия и Швеция — сотрудников посольств в Берлине и Стокгольме. Причем, сообщения об этом появились на сайтах внешнеполитических ведомств этих стран почти одновременно.

5 февраля МИД РФ объявил персонами нон грата сотрудников генконсульств Швеции и Польши в Петербурге, а также от сотрудника посольства Германии в Москве. Их посчитали участниками несанкционированных акций протеста 23 января. При этом в МИД Швеции заявили, что их дипломат только наблюдал за акцией.

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Комментарии (3)

Anatolevich
Вот и занавес от тлетворного влияния цивилизованного мира.

«Я свою страну за цивилизованным миром не поведу».
Петр Петров
Молодец просроченный, со всем миром поссориться умудрился!!!!
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