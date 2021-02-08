Центробанк оштрафовал за нарушения требований кибербезопасности 17 банков, но какие именно — не говорит

Банк России после проверки оштрафовал 17 банков за нарушение требований кибербезопасности. Об этом во время выступления в Госдуме 8 февраля заявил первый заместитель директора департамента информационной безопасности регулятора Артем Сычев.



«У нас за последнее время порядка 17 банков получили штрафы за несоблюдение требований в части информационной безопасности», — цитирует его ТАСС.

Сычев добавил, что Центробанк начал переходить от проверок к более совершенной форме надзора — киберучениям, которые позволяют быстрее выявлять риски финансовых организаций.