Центробанк оштрафовал за нарушения требований кибербезопасности 17 банков, но какие именно — не говорит

Банк России после проверки оштрафовал 17 банков за нарушение требований кибербезопасности. Об этом во время выступления в Госдуме 8 февраля заявил первый заместитель директора департамента информационной безопасности регулятора Артем Сычев.
«У нас за последнее время порядка 17 банков получили штрафы за несоблюдение требований в части информационной безопасности», — цитирует его ТАСС.
Сычев добавил, что Центробанк начал переходить от проверок к более совершенной форме надзора — киберучениям, которые позволяют быстрее выявлять риски финансовых организаций.
В пресс-службе ЦБ «Фонтанке» сообщили, что не раскрывают названия конкретных банков и не комментируют надзорные действия, добавив лишь, что речь идет о действующих кредитных организациях.
За 2020 год количество преступлений, совершенных в России с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, выросло на 73,4% и превысило 510 тыс. деяний. По данным Центробанка, в III квартале 2020 года объем операций, совершенных без согласия клиентов с помощью электронных платежных средств, составил 2,5 млрд рублей, что на 32% больше, чем годом ранее, когда этот показатель составил 1,9 млрд рублей. При этом доля возмещенных средств осталась на уровне 13% и составила 325 млн рублей в 2020 году.