Число преступлений с использованием телеком-технологий за 2020 год выросло на 73%, а за последние пять лет — в 11 раз

За год количество преступлений, совершенных в сфере компьютерной информации или с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в России выросло на 73,4% и превысило 510 тыс. деяний. Об этом сообщается в сборнике Генпрокуратуры о состоянии преступности в стране за январь — декабрь 2020 года.



На «киберпреступления» приходится каждое четвертое зарегистрированное в 2020 году преступление. В докладе отмечается, что за последние пять лет число таких деяний увеличилось более чем в 11 раз, а их удельный вес в структуре преступности вырос с 1,8 % до 25 %.