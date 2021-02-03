Число преступлений с использованием телеком-технологий за 2020 год выросло на 73%, а за последние пять лет — в 11 раз

За год количество преступлений, совершенных в сфере компьютерной информации или с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в России выросло на 73,4% и превысило 510 тыс. деяний. Об этом сообщается в сборнике Генпрокуратуры о состоянии преступности в стране за январь — декабрь 2020 года.
На «киберпреступления» приходится каждое четвертое зарегистрированное в 2020 году преступление. В докладе отмечается, что за последние пять лет число таких деяний увеличилось более чем в 11 раз, а их удельный вес в структуре преступности вырос с 1,8 % до 25 %.
Количество мошенничеств с электронными средствами платежа в 2020 году составило 25,8 тыс. деяний, что на 42,4% больше, чем годом ранее. Рост таких деяний зафиксирован в большинстве регионов России.
Число краж с банковских счетов в прошлом году увеличилось примерно на 80% в годовом выражении и составило 169,5 тыс. деяний. В 2019 году было зарегистрировано 93,7 тыс. таких посягательств.
При этом вернуть деньги обратно на банковские счета удается крайне редко. По данным Центробанка, в III квартале 2020 года объем операций, совершенных без согласия клиентов с помощью электронных платежных средств, составил 2,5 млрд рублей, что на 32% больше, чем годом ранее (1,9 млрд рублей). При этом доля возмещенных средств осталась на уровне 13% (325 млн рублей в 2020 году).