Ученые определили самый опасный космический мусор на орбите Земли

Международный коллектив ученых составил список из 50 самых опасных объектов космического мусора на околоземной орбите. По мнению авторов исследования, опубликованного в журнале Acta Astronautica, устранение этих объектов является приоритетной задачей в освоении космоса.

Как передает 8 февраля РИА Новости, сейчас отработанные элементы космической техники либо сжигают в атмосфере, либо уводят на безопасные орбиты захоронения, но на удобных для использования орбитах все еще находятся около 25 тысяч крупных и миллионы мелких объектов, которые были запущены ранее, отмечают ученые. Они движутся со скоростью до 15 километров в секунду и сталкиваются друг с другом и со спутниками. По словам специалистов, избыток космического мусора угрожает работе Интернета, навигационных, климатических, географических и других спутниковых систем.

Ученые совместили 11 методов оценки опасности объектов космического мусора и выделили четыре главных фактора: масса объектов, частота встреч, время их жизни на орбите и близость к работающим спутникам. Руководствуясь этими критериями, исследователи составили список из 50 наиболее опасных «мусорных» объектов, устранение которых должно быть в приоритете. 37 из них имеют массу более двух тонн, и около 80% составляют корпусы ракет на низких околоземных орбитах. По мнению ученых, чтобы исключить риск столкновения, основную часть этих объектов нужно переместить на безопасные орбиты, например, при помощи космических буксиров. Сейчас активно развиваются технологии уборки космического мусора и ведутся эксперименты, отмечают авторы исследования. «Правительства ведущих космических стран должны принять решения о совместных действиях в планетарном масштабе. Мы уверены, что начало эры очищения космического пространства равносильно началу эры освоения космоса. Без этого глобального шага будущее человечества в космосе сомнительно», — подчеркнул один из российских участников коллектива, заведующий кафедрой теоретической механики Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева Владимир Асланов.