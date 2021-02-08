Биткоин вырос до исторических 44 тысяч долларов на фоне вложений Tesla в криптовалюту

Курс биткоина вырос на фоне сообщений о вложении в криптовалюту $ 1,5 млрд американским автопроизводителем Tesla.
В ходе торгов 8 февраля биткоин установил новый исторический максимум, достигнув отметки $ 44,777 тыс., но после этого он немного снизился. По данным на 16:28, криптовалюта торгуется по $ 43,9 тыс. (+13,2% к началу торгов).
Цифровая валюта взлетела на фоне сообщений о том, что Tesla вложила в биткоин $ 1,5 млрд. В будущем компания планирует принимать их в качестве оплаты за свои продукты. В документах автопроизводителя для американского регулятора сказано об изменении инвестполитики. По ней компания может вкладывать часть денег в альтернативные резервные активы, в том числе в цифровые активы, золото и другие.
Биткоин резко пришел в движение во второй половине декабря. 16 декабря криптовалюта обновила исторический максимум в $ 20 тыс., державшийся с 2017 года. С тех пор он активно растет. Ранее всего один твит основателя Tesla Илона Маска заставил биткоин взлететь на 20%, до пиковых $ 38 тыс.