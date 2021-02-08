Биткоин вырос до исторических 44 тысяч долларов на фоне вложений Tesla в криптовалюту

Курс биткоина вырос на фоне сообщений о вложении в криптовалюту $ 1,5 млрд американским автопроизводителем Tesla.



В ходе торгов 8 февраля биткоин установил новый исторический максимум, достигнув отметки $ 44,777 тыс., но после этого он немного снизился. По данным на 16:28, криптовалюта торгуется по $ 43,9 тыс. (+13,2% к началу торгов).

Цифровая валюта взлетела на фоне сообщений о том, что Tesla вложила в биткоин $ 1,5 млрд. В будущем компания планирует принимать их в качестве оплаты за свои продукты. В документах автопроизводителя для американского регулятора сказано об изменении инвестполитики. По ней компания может вкладывать часть денег в альтернативные резервные активы, в том числе в цифровые активы, золото и другие.