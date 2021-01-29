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Биткоин взлетел на 20% из-за единственного твита Илона Маска

Стоимость криптовалюты 29 января подскочила на $5 000 буквально за час после поста Илона Маска в Твиттере. Пиковые значения на торгах в пятницу достигали $38 000, что на 20% больше цены открытия.

Миллиардер добавил хештег #bitcoin в био своего аккаунта, а также разместил короткий твит: «In retrospect, it was inevitable» («Оглядываясь назад, это было неизбежно»). Этого хватило, чтобы цена на эту криптовалюту резко пошла вверх.

По данным Investing.com, стоимость биткоина продолжает расти. К 17:00 по московскому времени она поднялась до $38 000.

Ранее «Фонтанка» писала о том, как котировки акций десятков компаний на бирже США в начале 2021 года резко пошли вверх, стремительно подорожав на сотни, а то и на тысячи процентов из-за кампании wallstreetbet, в ходе которой сотни тысяч мелких инвесторов играли на повышение некоторых бумаг.

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Комментарии (1)

McGillavry
Подобные новости должны публиковаться в разделе «Мошенничество», а не «Финансы».
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