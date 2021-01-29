Биткоин взлетел на 20% из-за единственного твита Илона Маска

Стоимость криптовалюты 29 января подскочила на $5 000 буквально за час после поста Илона Маска в Твиттере. Пиковые значения на торгах в пятницу достигали $38 000, что на 20% больше цены открытия.
Миллиардер добавил хештег #bitcoin в био своего аккаунта, а также разместил короткий твит: «In retrospect, it was inevitable» («Оглядываясь назад, это было неизбежно»). Этого хватило, чтобы цена на эту криптовалюту резко пошла вверх.
По данным Investing.com, стоимость биткоина продолжает расти. К 17:00 по московскому времени она поднялась до $38 000.
Ранее «Фонтанка» писала о том, как котировки акций десятков компаний на бирже США в начале 2021 года резко пошли вверх, стремительно подорожав на сотни, а то и на тысячи процентов из-за кампании wallstreetbet, в ходе которой сотни тысяч мелких инвесторов играли на повышение некоторых бумаг.