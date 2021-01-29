Биткоин взлетел на 20% из-за единственного твита Илона Маска

Стоимость криптовалюты 29 января подскочила на $5 000 буквально за час после поста Илона Маска в Твиттере. Пиковые значения на торгах в пятницу достигали $38 000, что на 20% больше цены открытия.



Миллиардер добавил хештег #bitcoin в био своего аккаунта, а также разместил короткий твит: «In retrospect, it was inevitable» («Оглядываясь назад, это было неизбежно»). Этого хватило, чтобы цена на эту криптовалюту резко пошла вверх.



По данным Investing.com, стоимость биткоина продолжает расти. К 17:00 по московскому времени она поднялась до $38 000.

