Горожанам расскажут об архитектурных «фриках» Петербурга и Ленобласти

Для одних «фрик» — это плавучий ресторан «Серебряный кит», для других — руины усадеб, для третьих — здания из 90-х с обидной характеристикой «стекло и треш». В течение трех вечеров в филиале Маяковки «Линии» на Васильевском будут рассказывать о диких, но чем-то симпатичных строениях города и области. 16+
«Тарелка Газпрома», «пупырка Питерленда», «игла Лахта-центра» — все это упомянуто в телеграм-канале «Клизма романтизма». Его основатели (в том числе исследователь архитектуры блогер Александр Семенов) выискивают по всей стране, например, образцы «изгибиционизма» (это когда у архитектора страсть к изгибам), придумывают названия стилям (типа «татарское барокко»), дивятся хабаровскому цирку, огромный купол которого покрыт позолотой (на самом деле анодированным алюминием) на зависть церквям. У Семенова и его единомышленников душевное отношение даже к тем зданиям, которые вызывают у местных жителей бурю негодования. «Чтобы полюбить серого бетонного монстра из 1970-х, нужно сделать усилие над собой, получить определенное эстетическое образование. А капром как раз нравится большинству своей фантазийностью и нарядностью», — комментирует Семенов. Термин «капром», «капиталистический романтизм», придумали авторы телеграм-канала для архитектуры, которая стала появляться на постсоветском пространстве в 90-е, когда у кое-кого завелись деньги — и пошла на спад в 2000-е, когда деньги стали иссякать.
Слушаем лекции Александра Семенова в библиотеке «Линии» (8-я линия В. О., 25, 4-й этаж): 13 февраля — «Архитектурные фрики Ленинградской области», 21 февраля — «Архитектурные фрики города: интерьеры эпохи капрома», 28 февраля — «Архитектурные фрики города: Дома на воде». Начало в 17:00.
Александра Шеромова