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Минэкономразвития прогнозирует новое сокращение рабочих мест уже в марте

Министр экономического развития России допустил возможность увеличения числа безработных.

«Мы опасаемся, что в марте какая-то часть компаний может сократить занятость, особенно в тех видах деятельности, которые на сегодняшний момент не восстановились в полном объеме», — цитирует 8 февраля заявление Максима Решетникова РБК.

По его словам, в первую очередь негативная тенденция коснется сферы услуг, общепита и гостиниц. Министр подчеркнул, что по поручению президента уже готовятся меры по поддержке этих секторов экономики. В период с марта по апрель кабмин намерен списать почти 500 млрд руб. кредитов в рамках льготной программы кредитования малого и среднего бизнеса в случае сохранения занятости.

По данным Росстата, в конце января в России было 2,6 млн безработных.

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