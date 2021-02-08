Минэкономразвития прогнозирует новое сокращение рабочих мест уже в марте

Министр экономического развития России допустил возможность увеличения числа безработных.



«Мы опасаемся, что в марте какая-то часть компаний может сократить занятость, особенно в тех видах деятельности, которые на сегодняшний момент не восстановились в полном объеме», — цитирует 8 февраля заявление Максима Решетникова РБК.

По его словам, в первую очередь негативная тенденция коснется сферы услуг, общепита и гостиниц. Министр подчеркнул, что по поручению президента уже готовятся меры по поддержке этих секторов экономики. В период с марта по апрель кабмин намерен списать почти 500 млрд руб. кредитов в рамках льготной программы кредитования малого и среднего бизнеса в случае сохранения занятости.