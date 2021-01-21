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В России падает количество безработных. За неделю трудоустроились сто тысяч человек

По данным Росстата на конец января, в России 2,6 млн безработных. Падать уровень начал после того, как с проблемой велел бороться Путин.

Данные к 21 января приводит ТАСС со ссылкой на замминистра труда и социальной защиты Андрея Пудова. Он отметил, что главная задача — выход на докризисные показатели, уменьшить уровень по сравнению с 2019 годом чиновник не надеется. По данным Росстата, за январь — ноябрь 2020 года в стране было 4,6 млн безработных. Всего численность рабочей силы составляла 75,3 млн человек.

Еще неделю назад уровень безработицы был на отметке 2,7 млн человек. Владимир Путин на пресс-конференции в декабре прошлого года сказал, что нетрудоустроенных в стране 6,3%, а было 4,7. Уже на следующий день Росстат заявил о падении до 6,1%.

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Комментарии (2)

chip1
Ахаха) Неужели есть еще идиоты которые верят российским властям, всей этой путинской системе лжи и воровства??
260571091
куда падает?
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