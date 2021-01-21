В России падает количество безработных. За неделю трудоустроились сто тысяч человек

По данным Росстата на конец января, в России 2,6 млн безработных. Падать уровень начал после того, как с проблемой велел бороться Путин.



Данные к 21 января приводит ТАСС со ссылкой на замминистра труда и социальной защиты Андрея Пудова. Он отметил, что главная задача — выход на докризисные показатели, уменьшить уровень по сравнению с 2019 годом чиновник не надеется. По данным Росстата, за январь — ноябрь 2020 года в стране было 4,6 млн безработных. Всего численность рабочей силы составляла 75,3 млн человек.

