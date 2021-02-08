На День всех влюбленных в Белоруссию. Из Петербурга в Минск запускают рейс

Авиакомпания «Россия» возобновляет полеты в Белоруссию из Пулково.

«Полеты будут осуществляться один раз в неделю по воскресеньям. Первый рейс из базового для авиакомпании аэропорта Пулково в Минск состоится 14 февраля», — сообщается 8 февраля на сайте авиаперевозчика.

Рейс SU6459 вылетает из Пулково в 10 утра и длится около двух часов. Полет обратно осуществляется в 12:55. На борт будут пускать только тех, кому «разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений». Кроме того, власти соседнего государства просят «оригинал медицинского документа на русском, белорусском или английском языках, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19».