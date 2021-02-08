Транспортная полиция Томска, проводившая доследственную проверку после госпитализации Алексея Навального в августе, отказалась передать материалы проверки военным следователям по требованию юристов оппозиционера. Об этом сообщил 8 февраля директор признанного иноагентом ФБК Иван Жданов. В своём Twitter он опубликовал копию отказного постановления от 20 января.
Линейный отдел на транспорте МВД при Томском вокзале железной дороги достоверно установил, что группы убийц из ФСБ не существует. Наверняка ребята большое расследование провели, все проверили. Что думаете? pic.twitter.com/ruQSoZDG2B— Ivan Zhdanov (@ioannZH) February 8, 2021
В январе представители Навального потребовали передать материалы в Главное военное управление СК. Они утверждали, что в результате расследования выяснили причастность восьми сотрудников ФСБ, следивших за Навальным с 2017 года, к его отравлению во время поездки в Томск в августе 2020 года.
«Доводы <…> не соответствуют действительности, материалами проверки не подтверждаются», — заявила следователь МВД.
МВД и Следственный комитет не стали возбуждать дела об отравлении, и суды признали их решения законными.