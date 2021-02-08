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Полицейские Томска отказались передать материалы об отравлении Навального в СК

Транспортная полиция Томска, проводившая доследственную проверку после госпитализации Алексея Навального в августе, отказалась передать материалы проверки военным следователям по требованию юристов оппозиционера. Об этом сообщил 8 февраля директор признанного иноагентом ФБК Иван Жданов. В своём Twitter он опубликовал копию отказного постановления от 20 января.

В январе представители Навального потребовали передать материалы в Главное военное управление СК. Они утверждали, что в результате расследования выяснили причастность восьми сотрудников ФСБ, следивших за Навальным с 2017 года, к его отравлению во время поездки в Томск в августе 2020 года.

«Доводы <…> не соответствуют действительности, материалами проверки не подтверждаются», — заявила следователь МВД.

МВД и Следственный комитет не стали возбуждать дела об отравлении, и суды признали их решения законными.

Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время перелёта в Москву из Томска 20 августа. Самолёт совершил экстренную посадку в Омске. Политика доставили в реанимацию и ввели в искусственную кому. В Германию его отправили 22 августа, уже там вывели из комы.
Лаборатория бундесвера в Германии в середине сентября сообщила, что нашла в организме россиянина следы яда. По итогам анализов, которые сделали в лабораториях Германии, Франции и Швеции, специалисты сошлись во мнении, что в пробах присутствуют следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок».

14 декабря Навальный совместно с журналистами The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel назвал имена людей, которые могли быть причастны к его отравлению. Чуть позже он позвонил одному из возможных отравителей и узнал некоторые подробности произошедшего. Владимир Путин во время пресс-конференции заявил, что «пациент берлинской клиники» пользуется поддержкой иностранных спецслужб.

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Комментарии (8)

AlexPet
Подпись модная)))))
Bobr Dobr
Лось уже выслан.
Батарейкин
*Зевая: потеряли уже, наверное.
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