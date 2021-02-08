Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заболел коронавирусом в тяжелой форме. Как рассказал муж певицы Валерии в своем инстаграме, это произошло на отдыхе в Дубае, где они чувствовали себя в «большей безопасности». Однако избежать заражения не удалось.

«Валерия перенесла её (болезнь — прим. ред.) легко, практически на ногах, а вот со мной приключилась другая история, которой точно мы никак не ожидали. Первую неделю болезни чувствовал себя неплохо и думал, что уже иду на поправку, как в одночасье стал задыхаться и просто уже не в силах был подняться. Меня срочно забрали в больницу. Спасибо моим прекрасным друзьям, живущим в Дубае, которые действовали быстро и решительно — самостоятельно у нас точно ничего бы не вышло, малейшее промедление стоило бы мне жизни. И вот тут начался кошмар», — написал Пригожин.



По его словам, состояние стало стремительно ухудшаться. Врачи подключили мужчину к аппарат искусственной вентиляции легких.

«Дальше я уже плохо себя помню. Врачи приходили, уходили, брали анализы, делали всякие снимки, а мне становилось все хуже. Но мне ещё крупно повезло с тем, что я оказался в одном из лучших госпиталей Дубая Mediclinic City Hospital, где работают прекрасные врачи, немедленно приступившие к мощнейшей терапиии, выводящей меня из цитокинового шторма. Кто не знает, прогуглите, что это, а коротко: цитокиновый шторм — потенциально летальная реакция иммунной системы. Моя болезнь развивалась по самому плохому сценарию. 8 дней ада, но благодаря грамотному лечению и поддержке родных и близких и друзей, я выжил и сегодня пишу эти строки», — подытожил Пригожин.