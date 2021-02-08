Спонсора ФБК заочно арестовали. Его отправят в СИЗО сразу, если смогут вернуть с Украины

Басманный суд заочно заключил под стражу спонсора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), признанного иноагентом, бизнесмена Александра Хоменко. Напомним, он обвиняется в трёх эпизодах мошенничества.



Об удовлетворении ходатайства следователя 8 февраля сообщает пресс-служба Басманного суда. Мера пресечения избрана заочно, в связи с объявлением Хоменко в международный розыск. В силу она вступит с момента задержания на территории РФ или с момента его экстрадиции в Россию.



По данным Следственного комитета, ООО «Строй инжиниринг» и ООО «ВИП Сервис», которыми Хоменко управлял, в 2017–2019 годах заключили с Сергиево-Посадским социально-экономическим техникумом десять госконтрактов на капремонт здания учебного заведения. По мнению следователей, Хоменко и другие участники организованной группы ввели в заблуждение чиновников министерства образования Московской области, внеся в документы заведомо ложные сведения о стоимости выполненных работ. Считается, что благодаря этому группа похитила из бюджета более 30 миллионов рублей.

