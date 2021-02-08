Спонсора ФБК заочно арестовали. Его отправят в СИЗО сразу, если смогут вернуть с Украины

Басманный суд заочно заключил под стражу спонсора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), признанного иноагентом, бизнесмена Александра Хоменко. Напомним, он обвиняется в трёх эпизодах мошенничества.
Об удовлетворении ходатайства следователя 8 февраля сообщает пресс-служба Басманного суда. Мера пресечения избрана заочно, в связи с объявлением Хоменко в международный розыск. В силу она вступит с момента задержания на территории РФ или с момента его экстрадиции в Россию.
По данным Следственного комитета, ООО «Строй инжиниринг» и ООО «ВИП Сервис», которыми Хоменко управлял, в 2017–2019 годах заключили с Сергиево-Посадским социально-экономическим техникумом десять госконтрактов на капремонт здания учебного заведения. По мнению следователей, Хоменко и другие участники организованной группы ввели в заблуждение чиновников министерства образования Московской области, внеся в документы заведомо ложные сведения о стоимости выполненных работ. Считается, что благодаря этому группа похитила из бюджета более 30 миллионов рублей.
«По имеющимся сведениям, Хоменко оказывал финансовую поддержку ФБК и в настоящее время скрывается на территории Украины. В отношении него вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении трёх эпизодов мошенничества, он объявлен в розыск», — подчеркнул представитель СК.
Иностранное пожертвование от испанца Роберто Фабио Монда Карнедаса стало основанием для включения в список иностранных агентов ФБК Алексея Навального. Сам фонд настаивал, что получает только российское финансирование, однако суд признал законным внесение в реестр.
2 февраля основателю ФБК Алексею Навальному заменили условный срок на 3,5 года колонии. С учётом домашнего ареста срок лишения свободы сократился до 2 лет и 8 месяцев.