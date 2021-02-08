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Спонсора ФБК заочно арестовали. Его отправят в СИЗО сразу, если смогут вернуть с Украины

Басманный суд заочно заключил под стражу спонсора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), признанного иноагентом, бизнесмена Александра Хоменко. Напомним, он обвиняется в трёх эпизодах мошенничества.

Об удовлетворении ходатайства следователя 8 февраля сообщает пресс-служба Басманного суда. Мера пресечения избрана заочно, в связи с объявлением Хоменко в международный розыск. В силу она вступит с момента задержания на территории РФ или с момента его экстрадиции в Россию.

По данным Следственного комитета, ООО «Строй инжиниринг» и ООО «ВИП Сервис», которыми Хоменко управлял, в 2017–2019 годах заключили с Сергиево-Посадским социально-экономическим техникумом десять госконтрактов на капремонт здания учебного заведения. По мнению следователей, Хоменко и другие участники организованной группы ввели в заблуждение чиновников министерства образования Московской области, внеся в документы заведомо ложные сведения о стоимости выполненных работ. Считается, что благодаря этому группа похитила из бюджета более 30 миллионов рублей.

«По имеющимся сведениям, Хоменко оказывал финансовую поддержку ФБК и в настоящее время скрывается на территории Украины. В отношении него вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении трёх эпизодов мошенничества, он объявлен в розыск», — подчеркнул представитель СК.

Иностранное пожертвование от испанца Роберто Фабио Монда Карнедаса стало основанием для включения в список иностранных агентов ФБК Алексея Навального. Сам фонд настаивал, что получает только российское финансирование, однако суд признал законным внесение в реестр.

2 февраля основателю ФБК Алексею Навальному заменили условный срок на 3,5 года колонии. С учётом домашнего ареста срок лишения свободы сократился до 2 лет и 8 месяцев.

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Комментарии (5)

nuga
навальный с прокололся?связан с финансистами укропами,такую же укропию установить мечтает в России с *зеленым *фашизмом по Зеленскому..
Петр Петров
Гестапо во всей красе
BobCat2
Кто то спер деньги на госконтракте (и явно поделился с заказчиком). Согласен, его надо поймать и наказать. А причём тут ФБК?
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