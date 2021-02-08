Двое мужчин провалились под лёд на канале Грибоедова. Их спасали на резиновой лодке

Спасатели вытащили из воды двух человек после того, как они провалились под лёд на канале Грибоедова.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 8 февраля, заявка о двух мужчинах в воде поступила в дежурную службу в 0:55. Мужчины 35 и 37 лет провалились под лёд у дома 28 по Невскому проспекту — у Дома Зингера.



На место оперативно прибыли спасатели, подошли к тонущим на резиновой лодке и вытащили их.



Пострадавшие с переохлаждением доставлены в Мариинскую больницу.

