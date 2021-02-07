К тушению пожара площадью 1 000 квадратных метров были привлечены два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра. На ликвидацию возгорания ушло три часа и 250 тонн воды.
О завершении работ на Варшавском шоссе в столице 7 февраля сообщает МЧС России: «В 19:35 пожар в ангаре на юге Москвы ликвидирован. Авиацией произведено 50 сбросов, было сброшено 250 тонн воды».
Ранее сообщалось, что на юге Москвы загорелся металлический ангар. Его содержимое пока не названо, но в СМИ звучало, что этот склад арендует завод масел и красок. Густой черный дым и мгновенно разросшийся огонь говорят в пользу этой версии.
Варшавское шоссе pic.twitter.com/nJnudM0KGC— станкевич валерий (@shlyhtich) February 7, 2021