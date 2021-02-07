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Сложный пожар в Москве потушили. С двух вертолетов сбросили 250 тонн воды

К тушению пожара площадью 1 000 квадратных метров были привлечены два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра. На ликвидацию возгорания ушло три часа и 250 тонн воды.

О завершении работ на Варшавском шоссе в столице 7 февраля сообщает МЧС России: «В 19:35 пожар в ангаре на юге Москвы ликвидирован. Авиацией произведено 50 сбросов, было сброшено 250 тонн воды».

Ранее сообщалось, что на юге Москвы загорелся металлический ангар. Его содержимое пока не названо, но в СМИ звучало, что этот склад арендует завод масел и красок. Густой черный дым и мгновенно разросшийся огонь говорят в пользу этой версии.

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