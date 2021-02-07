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На юге Москвы серьезный пожар. Тысячу «квадратов» тушат с помощью вертолетов

Пожар в южной части столицы вспыхнул днем 6 февраля в металлическом ангаре. Полыхает на площади в тысячу квадратных метров, присвоен повышенный номер сложности.

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Как сообщает МЧС России 7 февраля, спасатели работают на Варшавском шоссе в районе дома 37. «Два вертолёта привлечены к тушению пожара в ангаре на юге Москвы», — уточняет ведомство.

МЧС России

Горит металлический ангар, что внутри, пока неизвестно. Юрлиц по этому адресу не зарегистрировано. По некоторой информации, занимает ангар завод масел и красок. Из здания валит густой черный дым, огонь быстро распространяется, у ангара провалилась крыша. Пожару присвоен повышенной номер сложности — второй из пяти возможных.

МЧС России

Варшавское шоссе частично перекрыто. Неподалеку расположено отделение «Почты России», есть и жилые дома.

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