Пожар в южной части столицы вспыхнул днем 6 февраля в металлическом ангаре. Полыхает на площади в тысячу квадратных метров, присвоен повышенный номер сложности.
Как сообщает МЧС России 7 февраля, спасатели работают на Варшавском шоссе в районе дома 37. «Два вертолёта привлечены к тушению пожара в ангаре на юге Москвы», — уточняет ведомство.
МЧС России
Горит металлический ангар, что внутри, пока неизвестно. Юрлиц по этому адресу не зарегистрировано. По некоторой информации, занимает ангар завод масел и красок. Из здания валит густой черный дым, огонь быстро распространяется, у ангара провалилась крыша. Пожару присвоен повышенной номер сложности — второй из пяти возможных.
МЧС России
Варшавское шоссе частично перекрыто. Неподалеку расположено отделение «Почты России», есть и жилые дома.