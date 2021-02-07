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Глубоко презирая Навального, РВИО ищет в архивах документы о фронтовике из дела о клевете

Российское военно-историческое общество заявило, что осуждает и «глубоко презирает» поведение Алексея Навального и его последователей по отношению к 94-летнему фронтовику Игнату Артеменко.

Заявление опубликовано на официальном сайте общества 7 февраля. Действия Навального и его единомышленников в РВИО уравняли с высказыванием публициста Александра Невзорова в адрес Зои Космодемьянской. Общество готово предоставить Игнату Артеменко адвоката, который избавит пожилого инвалида войны от необходимости присутствовать на судебных заседаниях даже по видеосвязи.

«Мы требуем прекратить травлю, развязанную в интернете в отношении И. С. Артеменко и его родных и близких, — говорится в заявлении РВИО. — Особое возмущение вызывают попытки очернить биографию Игната Сергеевича, обвинив его в том, что в силу возраста он якобы не мог принимать участия в Великой Отечественной, да и вообще "отсиделся" на "теплом месте"».

Возглавляемое Владимиром Мединским РВИО «не просто осуждает, а глубоко презирает поведение А. Навального и его последователей по отношению к фронтовику».

«Такой судьбой, как у И. С. Артеменко, можно только гордиться, — говорится в заявлении. — 14-летним мальчишкой ушел к партизанам, воевал в отряде. С 17 лет на фронте. С учетом партизанского опыта был определен в войсковую разведку. В апреле 1945 года был тяжело ранен у берегов Одера».

РВИО также сообщает, что в ближайшее время намерено опубликовать архивные документы и исследование о биографии Артеменко.

Рассмотрение дела в отношении оппозиционера Алексея Навального началось в Москве 5 февраля. По версии следствия, Навальный оклеветал участника Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Летом 2020 года Навальный назвал общественных деятелей, снявшихся в ролике в поддержку референдума о внесении изменений в Конституцию РФ «холуями», «предателями» и «позором страны». В числе принявших участие в съемках ролика был ветеран Игнат Артеменко.

Ранее РВИО потребовало провести прокурорскую проверку в отношении публициста Александра Невзорова, который в эфире радиостанции «Эхо Москвы» критически отозвался о подвиге партизанки Зои Космодемьянской.

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Комментарии (28)

bazafaka
зачем ветеранам пензия, да тем более как у пенсионеров-фашистов.
культ потребления и вот это вот всё навязанное западом.
главное это духовные ценности, гордится подвигами дедов и т.п.
Савва Морозов
когда-то Путин спас жизнь невзорову. видать совсем лошадник свихнулся.
265042237
Жаль ветерана войны, очень. И год юбилейный был, но не пощадили, втянули в грязную политическую игру. И никак не могут успокоиться, продолжают бесноваться: разве кто-то,-нормальный,- поставил под сомнение подвиг наших родных и близких, участвовавших и победивших в войне. Что вы хотите доказать или опровергнуть? Успокойтесь! Принесите извинения ветерану и дайте ему спокойно жить, он это заслужил!
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