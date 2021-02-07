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Фотограф Марков продал фото с силовиком и портретом Путина. 2 миллиона пойдут на помощь политическим

Фотограф Дмитрий Марков выставил на благотворительный аукцион единственный подписанный авторский отпечаток фотографии из ОВД Косино-Ухтомский с силовиком в балаклаве и портретом президента на стене.

Как сообщается 7 февраля, фотограф не стал продлевать время объявленного менее суток назад аукциона, потому что, по его признанию, у него «сдали нервы»: в процессе торгов поступило две подряд ставки в миллион рублей каждая. В результате фото досталось покупательнице по имени Екатерина за 2 миллиона рублей.

Вырученная сумма будет разделена на две равные части и пойдет в поддержку сообществ «ОВД-Инфо» и «Апология протеста». Будущему покупателю Марков пообещал заменить «страшную рамочку» на другую.

Дмитрий Марков получил массовую известность благодаря документальному фильму Юрия Дудя. Лента рассказывает о фотографе, показывающем миру российскую провинцию. Свои снимки Марков делает на смартфон. 2 февраля фотограф был задержан в Москве на несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального и снимок с силовиком в балаклаве и портретом президента на стене сделал, когда его доставили в ОВД.

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Комментарии (9)

perekuz
Прочитал про политических и вспомнил древний советский анекдот, про политического заключённого за изнасилование пионерки.
ШIШ
Постановочное фото на постановочном аукционе ? Для кого этот фейк ? Онижедети скушают любое?
kasirer
Марков был известен задолго до всяких Дудей.
Хотя фильм получился и, правда, хороший, до этого Дудя не смотрел, а тут был приятно удивлен.
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