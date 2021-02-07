Фотограф Марков продал фото с силовиком и портретом Путина. 2 миллиона пойдут на помощь политическим

Фотограф Дмитрий Марков выставил на благотворительный аукцион единственный подписанный авторский отпечаток фотографии из ОВД Косино-Ухтомский с силовиком в балаклаве и портретом президента на стене.

Как сообщается 7 февраля, фотограф не стал продлевать время объявленного менее суток назад аукциона, потому что, по его признанию, у него «сдали нервы»: в процессе торгов поступило две подряд ставки в миллион рублей каждая. В результате фото досталось покупательнице по имени Екатерина за 2 миллиона рублей.