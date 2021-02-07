Петербургский фотограф Антон Кубышкин заснял в Юнтоловском заказнике большого пестрого дятла с деталью, которая обычно для наблюдения недоступна. Птицу удалось застать в процессе добывания пищи из древесной коры. Благодаря фотоувеличению выяснилось, как выглядит язык дятла, чей внешний вид хорошо знаком даже тем, кто не особо интересуется орнитологией.



«На двух фотографиях виден язык, а на одной он его высунул на удивительное расстояние! — написал Кубышкин в группе «Птицы СПб и России» в социальной сети «ВКонтакте». — Не знаю, как вы, но я долго разглядывал это чудо природы «под микроскопом» и удивлялся его длинному языку!»