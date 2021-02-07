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В Петербурге дятел показал фотографу орган, который у этой птицы мало кто видел

Петербургский фотограф Антон Кубышкин заснял в Юнтоловском заказнике большого пестрого дятла с деталью, которая обычно для наблюдения недоступна. Птицу удалось застать в процессе добывания пищи из древесной коры. Благодаря фотоувеличению выяснилось, как выглядит язык дятла, чей внешний вид хорошо знаком даже тем, кто не особо интересуется орнитологией.

«На двух фотографиях виден язык, а на одной он его высунул на удивительное расстояние! — написал Кубышкин в группе «Птицы СПб и России» в социальной сети «ВКонтакте». — Не знаю, как вы, но я долго разглядывал это чудо природы «под микроскопом» и удивлялся его длинному языку!»

Оказалось, что язык большого пестрого дятла похож на острую иглу белого цвета.

Ранее орнитолог-любитель Вячеслав Заметня снял на видео редкую для Санкт-Петербурга полярную чайку, которая ловила клювом снежинки и задирала других птиц.

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Комментарии (6)

265015791
Классно, язык как у муравьеда! Отличный кадр!
grannie
А я подумал, что это как обычно про френкеля :-)
Piter Russo
А где фото органа который у этой птицы мало кто видел?
Специально зашел в новость увидеть диковинку, а нету ничего!
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