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Полтора дворника в картинках. Сколько у Петербурга снегоуборочной техники

В город на Неве пришли снегопады и уличная сеть «покраснела» от пробок. «Фонтанка» посчитала, какие силы город может собрать в случае полной мобилизации.

После первого серьезного снегопада в этом году Смольный направил на петербургские улицы почти 2,5 тысячи уборочной техники и дворников. Рассказываем, какие ресурсы остались в резерве.

© Фонтанка.Ру

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