Смольный: число заболевших за неделю в Петербурге выросло на 88%

Число подтверждённых за сутки диагнозов COVID-19 в Петербурге 6 февраля выросло на 88% по сравнению с прошлой субботой. При этом снижается число госпитализаций, а койки продолжают освобождаться. Об этом говорится в информационной справке межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции.

Количество заболевших коронавирусом 6 января по сравнению с 30 января выросло аж на 88%, до 2466. Отметим, что оперштаб по борьбе с коронавирусом 6 января оценил количество новых суточных случаев в 1248. Снизилось с прошлой субботы и число выздоровевших — на 27%, до 3 409. Однако в целом количество людей под наблюдением с подтверждённым диагнозом COVID-19 уменьшилось на 13%, до 47 тыс. (из них почти 43 тысячи лечатся дома). Госпитализированных за сутки 421 (-15% к 30 января).

«Сегодня на фоне снижения количества активных больных, наблюдаемых в стационарах и поликлиниках, и уменьшения числа госпитализаций отмечается увеличение регистрации в медорганизациях лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в сравнении с прошлой субботой, — говорится в сообщении Смольного. — Вместе с тем, количество поступлений пациентов в стационары и общее суточное число взятых проб ПЦР на SARS-CoV-2 в сравнении с прошлой субботой показали снижение, соответственно, на 21,6% и 12,1%.С учетом большого числа наблюдаемых активных больныхCOVID-19, а также регистраций значительного количества новых случаев заболевания и госпитализаций пациентов с новой коронавирусной инфекцией и пневмониями, противоэпидемические мероприятия в городе не прекращаются».