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Число новых случаев коронавируса в Петербурге резко упало

Петербург остаётся на втором месте в стране по ежедневному приросту заболевших COVID-19.

За сутки в России насчитали еще 16 627 заболевших коронавирусом (накануне их было 16 688). Новых заразившихся за прошедший день выявили во всех российских регионах. Лидером коронавирусной статистики по ежедневному приросту остается Москва с 2214, а Петербург идёт вторым с 1248 (вчера было на 215 больше).

Фото: Оперштаб по борьбе с коронавирусом
Фото: Оперштаб по борьбе с коронавирусом

Петербургский оперативный штаб рассказал о 25203 проверенных на COVID-19. В городе выявили уже 343 640 случаев коронавируса.

С начала пандемии в России зафиксировали уже 3 951 233 заболевших, что остается четвёртым результатом в мире. Больше случаев насчитали только в Бразилии (9,4 миллиона), Индии (10,8 миллиона) и США (26,8 миллиона). Общее количество заболевших в мире — 105,3 миллиона.

При этом большинство заразившихся россиян (3 436 326) смогли излечиться от COVID-19. В стране зафиксировали 76 229 летальных исхода.

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Комментарии (2)

IvansPetrovs
Беглов, снимай ограничения!
262126571
Мороз сделал свое дело за чиновников
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