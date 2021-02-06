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Петербурженка полтора месяца переводила деньги мошенникам. Сумма сопоставима со стоимостью двухкомнатной квартиры

Пенсионерка из Петербурга заявила о похищении мошенниками больше шести миллионов рублей. Она пыталась спасти сбережения.

Как стало известно «Фонтанке» 6 февраля, с заявлением на мошенников 70-летняя жительница Замшиной улицы обратилась два дня назад. Как она рассказала сотрудникам, «служба безопасности» банка первый раз позвонила ей ещё 11 декабря. С тех пор и до 25 января она под руководством неких менеджеров через банкоматы переводила свои сбережения. В общей сложности набежала сумма в 6,3 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело.

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Комментарии (11)

260618801
Пока живут на свете хвастуны,
Мы прославлять судьбу свою должны.

Какое небо голубое!
Мы не поклонники разбоя!
На хвастуна не нужен нож,
Ему немножко подпоешь
И делай с ним, что хошь.

Покуда живы жадины вокруг,
Удачи мы не выпустим из рук.

Какое небо голубое!
Мы не поклонники разбоя:
На жадину не нужен нож,
Ему покажешь медный грош
И делай с ним, что хошь.

Пока живут на свете дураки,
Обманывать нам, стало быть, с руки.

Какое небо голубое!
Мы не поклонники разбоя:
На дурака не нужен нож,
Ему с три короба наврешь
И делай с ним, что хошь.

Какое небо голубое!
Живут на свете эти трое.
Им, слава богу, нет конца
Как говорится, зверь бежит -
И прямо на ловца.
Маргaрита
Когда наконец власти займутся делом и поймают преступников? Чья это ответственность? Чем полиция занимается, мирным жителям спокойно жить не дает?
Sergik7
По сути за слив инфо банка должен отвечать его руководитель
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