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Автомобилисты на юге Петербурга стали свидетелями голого променада

Нагой мужчина шёл по улице Софийской в Петербурге вдоль проезжей части, сообщают удивлённые автомобилисты 6 февраля.

Как уточняет «Мегаполис» в Telegram-канале, голый променад он совершал в районе Южной ТЭЦ.

Фото: скриншот видео из телеграм-канала «Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер |»
Фото: скриншот видео из телеграм-канала «Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер |»
Фото: скриншот видео из телеграм-канала «Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер |»

Что сподвигло его выйти в чём мать родила на улицу в 13 градусов мороза, остаётся неясным.

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Комментарии (3)

-4°
Проспорил или в карты проиграл...
ДЮрьевич
Блин, и никто не остановился и на попытался его хоть в что-то одеть. Холодно же
Андрей Минченко
А ничего...Мужик со вкусом.
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