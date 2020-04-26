Сбежать голым от дамы при появлении мужа — реакция. Схватить только банковскую карту — опыт. На «Фонтанке» премьера нового прочтения этой пикантной ситуации. Финал — отдельно.

Без трусов, но с кредиткой. Побегай-ка по Петербургу голышом от разъяренного мужа

Фото: скриншот видео / «Фонтанка.ру»

Наверняка большинство читателей, просмотрев вечером 25 апреля новость на «Фонтанке» о бегающем голом мужчине по Будапештской, поставили ему психиатрический диагноз. Журналист обязан реабилитировать петербуржца: как говорят военные врачи — здоров-годен. Ему просто не подфартило.

Около 18 часов 25 апреля прекрасный во всех отношениях мужчина находился в приподнятом расположении духа, да и всего остального. Ведь отдыхал в гостях у своей знакомой на Будапештской улице. Исходя из интеллигентности можем лишь уточнить, что это была нечетная сторона улицы, а этаж не превышал третьего. И тут в дверь внезапно позвонили. Только врагу и пожелаешь этот резкий шум.

Как известно, это в культовом фильме с Джеком Николсоном о последствиях измены «почтальон всегда звонит дважды», а в нашей трагикомедии муж имел собственные ключи.

Все же минимум треть минуты у героя-любовника имелась.

Он не стал уходит в пошлость в виде шкафа или залезать под кровать. По крайней мере, это унизительно для всех троих. Выход есть всегда. Здесь — в окно. Тем более если строители предусмотрели балкон.

Дальше все зависит от внешней планировки многоэтажки. Если в шаговой доступности соседский балкон — это хорошо. Если же жильцы самоизолировались за городом — не очень. Автор смеет утверждать, что наш герой принял решение прыгать. Мужик. В самом высоком смысле этого слова.

Спасибо клумбе — легкий переворот-подъем и ускорение к асфальтовой части Будапештской. А куда еще-то? Сами посудите — кусты-то сейчас еще не пышные.

Что в этот момент происходило внутри квартиры, предлагаем реконструировать вашим фантазиям. Наверняка там звучал крепкий текст. Но сразу забежим вперед — по данным «Фонтанки», в полицию Фрунзенского района не поступало сообщение о последствиях рукоприкладства. Последнее говорит о высокой культуре петербургских мужей или совести петербурженок.



Человек, посчитавший, что он не тот, кому идут рога, пустился в погоню. Редакция нашего издания его понимает. Развязка сюжета попала на видеорегистратор бизнесмена, а по стечению обстоятельств — приятеля автора. Время было 18:20. Локация — Будапештская, 33. Репортаж начинается с тонкого замечания: «Смотрите, кого я вижу».



автор видео читатель «Фонтанки»

«Фонтанка» нашла того хозяина БМВ, куда голым нырнул ньюсмейкер, при этом забыв заблокировать за собой двери. Водитель, мягко говоря, должен был обалдеть дважды. Первый — когда к нему на переднее сиденье это все прилетело, заявив, мол, гони куда-нибудь, лишь бы подальше. Вторично — когда «Адам», уворачиваясь от праведной агрессии ступней мужа, перелезал с переднего сиденья на заднее. Приличному джентльмену в галстуке было не очень-то и ловко сбоку наблюдать за всей нижней физиологией.



Фото: скриншот видео / «Фонтанка.ру» Фото: скриншот видео / «Фонтанка.ру»

Обратим внимание и на достойное поведение соперника. Не бегает, как нервный, не частит. Догоняет опасными размеренными шагами каменного гостя. Достойно.

Из кино вы уже поняли, что неудачник-любовник панически предлагал вознаграждение в 1250 рублей тому, кто его спасет. Так как размахивал он не купюрами, а кредиткой, ясно, что цена вопроса базировалась не на рентабельности, а на точном знании, сколько средств на банковской карте. Получается, карта его, а не сунута ему дамой в самый ответственный момент. Последнее немного меняло бы жанр пьесы в еще более постыдную сторону.



Куда точно ушел беглец — непонятно. Чуть позже его видели в полукилометре, на проспекте Славы. Это недалеко, если ты одет. Но там он уже прикрывался ветошью. И очевидно, грязной, подобранной с земли. Надо быть очень лютым, чтобы такое пожелать врагу.

Журналист обзвонил всех своих знакомых полицейских на этой территории. Они перетряхнули информацию из отделов и не выявили ни одной встречи их нарядов с персонажем. «Самим интересно», — мотивировали собеседники себя. Все верно — никто не ангел.

Раз так, то моя версия такова: вряд ли его подобрала машина премиум-класса, скорее всего, привычный ко многому таксист-мигрант. А этих жизнь заставляет быть прожженными. Отсюда тарифный вывод — за 1250 рублей он не доехал. Пришлось сбегать домой и вернуть должок.

В этой связи жутко интересен даже не ночной диалог жены и мужа на Будапештской, а встреча голого мужа еще с одной неизвестной героиней этой драмы — своей супругой. Извините, как в древнем анекдоте, мол, придумай сама что-нибудь, ты же умная.

