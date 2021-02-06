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Мороз снова заставил засиять петербургское небо. Горожане второй раз за сутки наблюдают «световые столбы»

Благодаря морозной погоде жители города могут наблюдать вечером 5 февраля такое оптическое явление, как «световые столбы». Редкое для города сияние заметили в Красносельском районе Петербурга.

Фотографии «Фонтанке» прислала читательница Елизавета. По её словам, эти снимки она сделала на проспекте Ветеранов. Необычный вид открывается из её окна.

Фото: читатель Фонтанки Миккель
Фото: читатель Фонтанки Миккель

«Световые столбы» — это оптический эффект, который возникает, когда свет от небесных тел (Солнца, Луны, ярких планет) или от наземных источников, например, фонарей, отражается на ледяных кристаллах, взвешенных в воздухе. Петербуржцы уже имели возможность наблюдать их минувшим утром, но в центре города – на Загородном проспекте.

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Комментарии (1)

Евгений Литвинец
Столбы сняла Елизавета. Спасибо Путину за это!
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