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Свет растёт в небо. В Петербурге заметили редкость

Морозы и ясное небо подарили петербуржцам возможность наблюдать редкое оптическое явление.

Световые столбы в центре Санкт-Петербурга, со стороны Загородного проспекта, сфотографировал ночью 5 февраля читатель «Фонтанки» Юрий.

Фото: Читатель «Фонтанки» Юрий
Фото: Читатель «Фонтанки» Юрий
Площадь Труда. Утро 5 февраля&nbsp;
Площадь Труда. Утро 5 февраля Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
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Такой эффект возникает, когда свет от небесных тел (Солнца, Луны, ярких планет) или от наземных источников, например фонарей, отражается на ледяных кристаллах, взвешенных в воздухе. Этой зимой его уже видели в Петербурге.

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Комментарии (3)

260695231
Байден зомбирует россиян из космоса.
xander_sh
Мда, народ забыл НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ..
Столбы света зимой - К ПОХОЛОДАНИЮ....
Annonym
Ахахахах Скайлайн =))) Такие же лучи были вот ржачно выходит ....
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