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В Петербурге пациенты с коронавирусом на 30% реже стали отправляться в больницу

Интенсивность распространения новой коронавирусной инфекции продолжает снижаться рекордными темпами практически по всем показателям, заявили в Смольном.

«Показатель суточной госпитализации взрослых демонстрирует наибольшее падение по сравнению с прошлой пятницей — на 28,5%. Также почти на 12% меньше зарегистрировано новых обращений пациентов с подтвержденным лабораторно COVID-19 — за прошедшие несколько дней снижение впервые составило более 10%», — говорится в отчете межведомственного совета по противодействию коронавирусу в Петербурге от 5 февраля.

Но, как замечают в совете, снижение идет медленнее, чем это было в первую волну эпидемии, и со сравнительно большей «высоты».

«Для поддержания этой позитивной тенденции петербуржцам важно соблюдать противоэпидемические меры: носить средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах, не посещать мероприятия, сопровождающиеся массовым скоплением людей, а также активно участвовать в вакцинации против новой коронавирусной инфекции», — напоминают в Смольном.

Как писала «Фонтанка», ученые Центра интеллектуальной логистики петербургского госуниверситета посчитали — такими темпами и при должном уровне вакцинации нулевая заболеваемость в Петербурге — это дело нескольких месяцев.

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Комментарии (1)

Nikolay Kuzetsov
Один штамм вируса заменяется другим, вот и все объяснение.
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