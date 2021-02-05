Цены на подсолнечное масло за месяц выросли на 0,08%, а сахар подешевел. Теперь дорожают помидоры и огурцы

Как сообщает ведомство, за месяц цены в Петербурге выросли на 0,7%, а в Москве — на 0,9%. В целом по стране среди продовольственных товаров больше всего подорожали помидоры (14,6%), виноград (13%), морковь (8,2%), картофель (7,1%), бананы (6,5%), огурцы (6%) и репчатый лук (5,3%).Куры охлажденные и мороженые стали дороже на 1,4–2,2%. В то же время цены на апельсины снизились на 7,3%, на лимоны — на 3,7%, а на куриные яйца — на 0,3%.

Цены на подсолнечное масло в январе 2021 года выросли на 0,08% к предыдущему месяцу, несмотря на госрегулирование. При этом сахар подешевел на 1,6%. Такие данные 5 февраля приводит Росстат.

Меры правительства по стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло сработали в большинстве регионов, но не во всех. Подсолнечное масло подорожало на 0,1–6,1% в 39 субъектах, а сахар — на 0,1–5,2% в 9 субъектах. Также куриные яйца в ряде регионов выросли в цене до 15,2%.

Как ранее объясняли эксперты «Фонтанки», цены на плодоовощную продукцию растут из-за сезонности. В Минсельхозе ожидают снижения цен на овощи и фрукты по мере поступления на рынок нового урожая и сокращения доли импортных продуктов, передает 5 февраля ТАСС.

В декабре 2020 года президент Владимир Путин поручил правительству принять меры для снижения цен на сахар и подсолнечное масло. Профильные министерства заключили соглашения о стабилизации цен с ретейлерами и производителями, а также ввели квоты на экспорт зерна. Фиксация розничных и отпускных цен добавила хлопот среднему и мелкому ретейлу, поскольку в «замороженные» цены не включена доставка продукции. На днях глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с Путиным признался, что не все меры по стабилизации цен дали ожидаемые результаты.