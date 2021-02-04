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«Главная зона риска». Минэкономразвития рассказало о росте стоимости продуктов

Глава Минэкономразвития во время переговоров с президентом признал, что не все меры по стабилизации цен дали ожидаемые результаты.

«Мы в четвёртом квартале прошлого года столкнулись с резким ростом цен, в первую очередь цен на продовольствие. И на сегодняшний момент это главная зона риска и для роста доходов населения, и в целом для макроэкономической стабильности», — цитирует 4 февраля заявление Максима Решетникова сайт Кремля.

По его словам, после поручения Владимира Путина «незамедлительно» были приняты меры. Это помогло снизить цены на сахар, а стоимость подсолнечного масла «стабилизировалась».

Министр особо отметил, что мукомолам на покупку пшеницы были выделены пять миллиардов рублей, а также были введены квоты на экспорт. «Начало года показало, что этих мер оказалось недостаточно, потому что у нас если рост цен на российскую пшеницу на мировых рынках с октября по декабрь плюс 20 процентов, то с середины января по середину декабря — ещё плюс 12 процентов», — посетовал Решетников.

Он также подчеркнул, что вопрос цен остаётся «приоритетным».

Президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам в декабре прошлого года обратил внимание на рост цен на продукты. В Кремле рассказали, что о «труднообъяснимых» скачках стоимости товаров президенту сообщили жители страны. В рамках госрегулирования министерства заключили соглашения о стабилизации розничных и отпускных цен с ретейлерами и производителями, а также ввели квоты на экспорт. Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства заявил о временном характере сдерживания цен на продукты.

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Комментарии (2)

Жора__
Как «неожиданно»! Ну так пусть курс доллара сделают по 100 рублей, а потом с глупым видом будут также разводить руками!
yarikrad
Министерство развития занимается сдерживанием.
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