«Главная зона риска». Минэкономразвития рассказало о росте стоимости продуктов

Глава Минэкономразвития во время переговоров с президентом признал, что не все меры по стабилизации цен дали ожидаемые результаты.
«Мы в четвёртом квартале прошлого года столкнулись с резким ростом цен, в первую очередь цен на продовольствие. И на сегодняшний момент это главная зона риска и для роста доходов населения, и в целом для макроэкономической стабильности», — цитирует 4 февраля заявление Максима Решетникова сайт Кремля.
По его словам, после поручения Владимира Путина «незамедлительно» были приняты меры. Это помогло снизить цены на сахар, а стоимость подсолнечного масла «стабилизировалась».
Министр особо отметил, что мукомолам на покупку пшеницы были выделены пять миллиардов рублей, а также были введены квоты на экспорт. «Начало года показало, что этих мер оказалось недостаточно, потому что у нас если рост цен на российскую пшеницу на мировых рынках с октября по декабрь плюс 20 процентов, то с середины января по середину декабря — ещё плюс 12 процентов», — посетовал Решетников.
Он также подчеркнул, что вопрос цен остаётся «приоритетным».