«Главная зона риска». Минэкономразвития рассказало о росте стоимости продуктов

Глава Минэкономразвития во время переговоров с президентом признал, что не все меры по стабилизации цен дали ожидаемые результаты.



«Мы в четвёртом квартале прошлого года столкнулись с резким ростом цен, в первую очередь цен на продовольствие. И на сегодняшний момент это главная зона риска и для роста доходов населения, и в целом для макроэкономической стабильности», — цитирует 4 февраля заявление Максима Решетникова сайт Кремля.

По его словам, после поручения Владимира Путина «незамедлительно» были приняты меры. Это помогло снизить цены на сахар, а стоимость подсолнечного масла «стабилизировалась».