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Региональный пассажиропоток Пулково побил показатели докоронавирусного января

В январе через петербургский аэропорт прошли почти 640 тысяч пассажиров региональных рейсов, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Об успешном начале года сообщает компания «Воздушные ворота Северной столицы».

Как рассказали в пресс-службе оператора Пулково 5 февраля, за первый месяц года аэропорт обслужил около 900 тысяч человек, большинство из них — 638 тысяч — летали по России. Так, по сравнению с январём прошлого года, едва ли не вдвое выросла востребованность Сочи, на треть — Калининграда.

Кроме того, прирост показали Новосибирск (+20%) и Екатеринбург (+11%), на три процента больше летали в Мурманск.

Из-за распространения коронавируса Россия закрыла авиасообщение с другими странами 27 марта, вернули только часть направлений. Сейчас из Петербурга можно улететь в Турцию, ОАЭ, Швейцарию, Киргизию, Армению и Танзанию. За 2020 год аэропорт Пулково обслужил 10,9 млн пассажиров, что на 44% меньше, чем в 2019 году.

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