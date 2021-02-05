Региональный пассажиропоток Пулково побил показатели докоронавирусного января

В январе через петербургский аэропорт прошли почти 640 тысяч пассажиров региональных рейсов, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Об успешном начале года сообщает компания «Воздушные ворота Северной столицы».



Как рассказали в пресс-службе оператора Пулково 5 февраля, за первый месяц года аэропорт обслужил около 900 тысяч человек, большинство из них — 638 тысяч — летали по России. Так, по сравнению с январём прошлого года, едва ли не вдвое выросла востребованность Сочи, на треть — Калининграда.