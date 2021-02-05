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Bloomberg: Пандемия коронавируса продлится семь лет, если не ускорить темпы вакцинации

Пандемия коронавируса может затянуться на семь лет при нынешних темпах вакцинации населения по всему миру, подсчитало 5 февраля агентство Bloomberg.

Как пишет агентство, для того, чтобы справиться с инфекцией, необходимо привить 75 процентов жителей планеты. В мире ежедневно делают более 4,5 миллиона уколов вакцины, но каждому человеку нужно ввести две дозы препарата, поэтому понадобится примерно семь лет, чтобы привить большую часть населения.

Процесс распространения вакцины от коронавируса станет сложнейшей логистической задачей, которая когда-либо стояла перед человечеством, во многих странах еще не было сделано ни одной вакцины.

В США этот процесс займет 11 месяцев. В день там делают 1,3 миллиона прививок. Лучше всех с задачей справляются Израиль (58 доз на 100 человек), где 21% населения уже полностью привили, и Объединенные Арабские Эмираты (35,8 дозы на 100 человек).

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Комментарии (4)

vader
Вот не пойму - неужели не проще было честно закрыть границы, отменить все международные договоры и распустить Евросоюз? Это же и есть цель.
hedgehog_
а если ускориться с вакцинацией, то сколько продлится епидемия? вот нету ответа
чтож грипп за столько лет никак не забьют вакцинацией? не нужно чтоли?
kagemusha
Кто то сомневался в этом штоле? Где эти уродцы, что тут постили про падеж? Привет, чуваки, добро пожаловать в новый мир.
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