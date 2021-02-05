Bloomberg: Пандемия коронавируса продлится семь лет, если не ускорить темпы вакцинации

Пандемия коронавируса может затянуться на семь лет при нынешних темпах вакцинации населения по всему миру, подсчитало 5 февраля агентство Bloomberg.



Как пишет агентство, для того, чтобы справиться с инфекцией, необходимо привить 75 процентов жителей планеты. В мире ежедневно делают более 4,5 миллиона уколов вакцины, но каждому человеку нужно ввести две дозы препарата, поэтому понадобится примерно семь лет, чтобы привить большую часть населения.



Процесс распространения вакцины от коронавируса станет сложнейшей логистической задачей, которая когда-либо стояла перед человечеством, во многих странах еще не было сделано ни одной вакцины.

