EU Observer: Россия выслала трёх дипломатов стран ЕС за участие в незаконных митингах

Россия выслала трёх европейских дипломатов, представлявших в России Германию, Польшу и Швецию, за участие в незаконных митингах в поддержку Алексея Навального. Об этом 5 февраля сообщает брюссельское издание EU Observer со ссылкой на источники в ЕС.

По данным издания, сделано это было во время пресс-конференции Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и главы МИД РФ Сергея Лаврова, которые отвечали на вопросы журналистов после встречи в Москве.