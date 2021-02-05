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EU Observer: Россия выслала трёх дипломатов стран ЕС за участие в незаконных митингах

Россия выслала трёх европейских дипломатов, представлявших в России Германию, Польшу и Швецию, за участие в незаконных митингах в поддержку Алексея Навального. Об этом 5 февраля сообщает брюссельское издание EU Observer со ссылкой на источники в ЕС.

По данным издания, сделано это было во время пресс-конференции Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и главы МИД РФ Сергея Лаврова, которые отвечали на вопросы журналистов после встречи в Москве.

Глава дипломатии ЕС приехал в Москву на переговоры, чтобы, среди прочего, обсудить ситуацию с правами человека в России и события вокруг оппозиционного политика Алексея Навального. До визита Борреля в МИДе отметили, что заявления ЕС в связи с отравлением Навального ставят под сомнения возможность сотрудничества. На пресс-конференции 5 февраля Лавров сказал, что в ЕС тоже есть проблемы с соблюдением прав человека.

Боррель начал свой визит в Москву с обмена мнениями с представителями гражданского общества, «которое все еще активно, несмотря на сужение пространства для независимых голосов в России», поделился он в Twitter.

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Комментарии (14)

Igor_VS
Они там у себя созовут пресс-конференции. Расскажут, что Кремль воаще с катушек съехал.
Antipode
Эта истерика властей становится бесконтрольной. Власти катастрофически теряют поддержку у населения, что не может не радовать. Жалко что выборы только в сентябре. Хочется чтобы выборы были прямо сейчас.
Northern Hillbilly
Если действительно принимали участие в политическом протесте, неважно в поддержку кого, я соглашусь с ботами. Выдворение - оправданная и правильная мера. Не сомневаюсь, что хотели как лучше, но участие иностранных дипкадров в таких шествиях крайне нежелательно. Это только подливает масла в огонь.
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