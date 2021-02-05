EU Observer: Россия выслала трёх дипломатов стран ЕС за участие в незаконных митингах

Россия выслала трёх европейских дипломатов, представлявших в России Германию, Польшу и Швецию, за участие в незаконных митингах в поддержку Алексея Навального. Об этом 5 февраля сообщает брюссельское издание EU Observer со ссылкой на источники в ЕС.
По данным издания, сделано это было во время пресс-конференции Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и главы МИД РФ Сергея Лаврова, которые отвечали на вопросы журналистов после встречи в Москве.
Глава дипломатии ЕС приехал в Москву на переговоры, чтобы, среди прочего, обсудить ситуацию с правами человека в России и события вокруг оппозиционного политика Алексея Навального. До визита Борреля в МИДе отметили, что заявления ЕС в связи с отравлением Навального ставят под сомнения возможность сотрудничества. На пресс-конференции 5 февраля Лавров сказал, что в ЕС тоже есть проблемы с соблюдением прав человека.
Боррель начал свой визит в Москву с обмена мнениями с представителями гражданского общества, «которое все еще активно, несмотря на сужение пространства для независимых голосов в России», поделился он в Twitter.