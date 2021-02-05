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БК «Зенит» получил разрешение заполнить стадион на 50 процентов

Баскетбольный клуб «Зенит» сможет заполнить до 50 процентов мест на стадионе «Юбилейный» в ближайшем домашнем матче против «Панатинаикоса» 17 февраля. Как стало известно «Фонтанке» в пятницу, 5 февраля, сине-бело-голубые сумели решить все технические вопросы, необходимые для этого.

«Зенит» идёт на шестом месте в турнирной таблице Евролиги. На счету петербуржцев 13 побед и 8 поражений.

В Петербурге 29 января сняли часть коронавирусных ограничений.

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Комментарии (1)

Anatolevich
В связи с массовыми акциями протеста в последнии дни ГИБДД вводит в оборот знаки "Прогулка запрещена", "Берегись ОМОНа" и "Эта сторона улицы наиболее опасна при появлении ОМОНа".
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