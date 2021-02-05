FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-12°C/Завтра: -13
75.73р90.92р
Что запрещено до конца февраляПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
9
Печать

Петербуржцы на сэкономленные на путешествиях и ресторанах деньги начали скупать бытовую технику, товары для дома и одежду

Петербуржцы в январе 2021 года потратили на розничные товары и услуги на 21% больше по сравнению с январем прошлого года, сообщает 5 февраля пресс-служба ВТБ, ссылаясь на статистику своего эквайрингового бизнеса.

Удаленная учеба и работа вызвали во второй половине 2020 года бум спроса на электронику и бытовую технику, который продолжился и в январе. Оборот магазинов бытовой техники и электроники в Петербурге в начале 2021 года превысил 2,1 млрд рублей — это на 33% больше, чем годом ранее. Средний чек одной покупки вырос на 19% и составил 5,3 тыс. рублей, подсчитали в банке.

Также более востребованными стали товары для дома и ремонта — объем покупок в этом сегменте вырос на 16%, до 2,1 млрд рублей. Заметно вырос спрос на одежду и обувь: выручка модных магазинов и бутиков выросла на 15% год к году и достигла почти 1,3 млрд рублей.

Продуктовый ретейл в Петербурге увеличил оборот на 7%, до 4,4 млрд рублей, при этом этот показатель по России уменьшился на 8%.

Эксперты ВТБ связывают всплеск покупок в городских магазинах, в том числе, с ограничениями поездок за границу: те деньги, что раньше уходили к авиакомпаниям и зарубежным предприятиям индустрии гостеприимства, теперь пошли на внутреннее потребление товаров и услуг.

Расходы на авиаперевозки снизились на 65%. Сильно пострадал из-за коронавируса ресторанный бизнес — выручка оказалась на 43% ниже допандемийной. На уровне прошлого года остались доходы сегмента услуг (1,8 млрд рублей).

Россияне в январе 2021-го совершили розничные покупки более чем на 200 млрд рублей (+23% к 2020 году). Траты на электронику и бытовую технику составили 50 млрд рублей. На товары для дома и одежду россияне потратили по 17 млрд рублей. Рестораны и кафе потеряли 6 млрд рублей оборота, а туроператоры — 3,4 млрд рублей.

Ранее «Фонтанка» писала, что из-за коронавирусных ограничений, введенных перед Новым годом, жители Северной столицы сэкономили и на корпоративах и банкетах. Оборот общественного питания в декабре составил 5,6 млрд рублей, что на 34,9% меньше, чем за тот же период годом ранее. В январе — декабре рестораторы заработали 65,3 млрд рублей, или на 30,5% меньше, чем в 2019 году.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (9)

Belmondo
Все правильно...
Лишний холодильник или телевизор в ещё одной комнате, в принципе, не помешает...
А если рубль навернется, то телевизор то уже висит...
Наш народ за столько лет уже давно усвоил с нашим государством, что лучше техника дома, чем бабки в банке...
Когда-то в старые добрые времена у Хазанова была пародия на эту тему, но кто мог знать, что это будет реальностью через много лет...
- Прихожу к нему домой. Перед ним цветной телевизор, перед женой цветной телевизор, перед тёщей цветной телевизор, даже перед кошкой цветной телевизор стоит...
Seawolf
Чего отложенные? Какие путешествия? На ЖКХ, бензин, еду и одежду бы хватило.
Yelda
Увеличение выручки связано с увеличением цены конечно товара из-за упавшего на 25% рубля. Количество проданного товара упало, на те же 15-20%. Ваши эксперты не эксперты.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний