Покупка квартиры в Петербурге в 2020 году обошлась в среднем на 860 тыс. рублей дороже. Средний бюджет вырос до 5,4 млн рублей

На недвижимость такого же класса в пригородах пришлось потратить в среднем 3,7 млн рублей — это на 630 тыс. рублей, или на 20,6% дороже, чем в 2019 году. Если считать вместе город и пригород, средний бюджет покупки составил 5 млн рублей, увеличившись на 800 тыс., или на 19,1%.

В 2020 году квартира в петербургской новостройке класса массмаркет в среднем обошлась покупателю в 5,43 млн рублей — это на 860 тыс. рублей дороже, чем годом ранее. По данным Консалтингового центра «Петербургская недвижимость» (Setl Group), средний бюджет покупки увеличился на 18,9%.

Больше пришлось заплатить и покупателям дорого жилья: в классе «бизнес» прирост составил 2,26 млн рублей, до 14,19 млн, «элита» доросла до среднего бюджета в 36,54 млн рублей, прибавив. 6,56 млн. В процентном отношении высокие классы подорожали на 18,1% и на 21,9% соответственно.

— В списке наиболее популярных районов в 2020 году лидер не менялся — это Приморский район с долей 19% от площади в спросе, — рассказала Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская недвижимость» (Setl Group). — Следом за ним идет Всеволожский район Ленобласти с долей в 17%. По 10% занимают Московский и Выборгский районы, а на пятой строчке ТОП-локаций разместился Красносельский район с 9%.

В структуре спроса в 2020 году снизилась доля студий (с 31% до 27%) за счет роста популярности других типов квартир. Этот формат на втором месте по популярности. Однокомнатные квартиры стали лидерами с 43% в объеме спроса, а «двушки» на третьем месте с 23%.