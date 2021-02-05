В Петербурге резко сократилось число умерших в ежедневной статистике по коронавирусу

За день число смертей в статистике по коронавирусу в Петербурге сократилось почти на треть. По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией на 5 февраля, в городе зафиксировано менее 40 летальных случаев.

Тенденция к снижению наметилась в Петербурге в начале недели: 65, 55, 53, после чего в статистику внесли 38 «ковидных» смертей. За последний месяц это самый низкий показатель.

По ежедневному приросту Северная столица по-прежнему на втором месте, но по цифрам ближе к третьей строчке и Московской области (36), чем к лидирующей Москве (71). Всего в России за последние сутки коронавирусными признали смерти 527 человек. В Ленобласти девять новых умерших, тогда как накануне их было четверо.