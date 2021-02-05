МВД собирается объединить наружку с прослушкой. ФСБ сможет легко следить за любым человеком

В Министерстве внутренних дел хотят объединить два подразделения — оперативно-поисковое бюро и бюро по специальным техническим мероприятиям, отвечающее в том числе за прослушку. Об этом 5 февраля пишет РБК. Сообщается, что объявить об объединении планируется в марте на ежегодной коллегии МВД.

После реорганизации оперативно-поисковое бюро будет включено в состав бюро специальных технических мероприятий и станет частью его структуры, рассказал источник издания. Сейчас ФСБ полностью контролирует деятельность этого бюро через аппарат прикомандированных сотрудников, а руководит им генерал-майор ФСБ Михаил Литвинов. Курировать работу нового подразделения будет один из его замов.