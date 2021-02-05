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МВД собирается объединить наружку с прослушкой. ФСБ сможет легко следить за любым человеком

В Министерстве внутренних дел хотят объединить два подразделения — оперативно-поисковое бюро и бюро по специальным техническим мероприятиям, отвечающее в том числе за прослушку. Об этом 5 февраля пишет РБК. Сообщается, что объявить об объединении планируется в марте на ежегодной коллегии МВД.

После реорганизации оперативно-поисковое бюро будет включено в состав бюро специальных технических мероприятий и станет частью его структуры, рассказал источник издания. Сейчас ФСБ полностью контролирует деятельность этого бюро через аппарат прикомандированных сотрудников, а руководит им генерал-майор ФСБ Михаил Литвинов. Курировать работу нового подразделения будет один из его замов.

Контроль над двумя ключевыми подразделениями полиции позволит ФСБ полностью курировать оперативно-разыскную деятельность и вести полный контроль за людьми без бюрократических препятствий. Служба безопасности получит доступ к базе данных, в которой содержатся сведения обо всех оперативных разработках полиции с начала 90-х годов. Сейчас для этого сотрудникам ФСБ приходится делать запрос на уровне руководства.

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Комментарии (18)

265046383
их пора увольнять пачками, от них всё равно нет никакого проку.
265015791
Когда не знают что делать начинают за всеми следить.
260681921
Их послали подсматривать,а они ещё и подслушивают!
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