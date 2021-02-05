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МВД хочет дополнить своё приложение сервисом против мошенников, который будет узнавать контакты пользователей

В мобильном приложении МВД для экстренных звонков в полицию появится сервис для борьбы с мошенническими звонками. Особенность в том, что приложение требует у пользователя открыть доступ к телефонной книге.

Как пишет 5 февраля «Коммерсантъ», вчера МВД на госзакупках объявило тендер на доработку уже существующего официального мобильного приложения на сумму 63 млн руб. Исполнитель должен интегрировать в приложение модуль «Антимошенник», который будет распознавать звонки с мошеннических номеров. Для корректной работы модуля потребуется доступ к телефонной книге пользователя. Через сторонний сервер модуль будет соединяться с информационной системой полиции и при входящем звонке с неизвестного номера сопоставит его со списком мошеннических номеров, который уже есть у правоохранителей. В случае совпадения номеров на экране смертфона появится предупреждение.

За год мошенники дистанционно выманили у граждан 150 млрд руб. И инициатива МВД при качественной реализации серьезно усложнит жизнь преступникам и снизит объем телефонного фрода, считают эксперты. В то же время они недоумевают: если приложение определяет только входящие мошеннические вызовы, зачем ему доступ к контактам? Для пользователей появляются определённые риски: их контакты будут полностью открыты полиции и в случае утечки могут оказаться в свободном доступе.

Мобильное приложение МВД было запущено в 2014 году и не обновлялось с июля 2019 года, следует из информации в магазине приложений Google Play (оно есть и в AppStore). Приложение позволяет получить информацию о ближайших участках МВД и данные о разыскиваемых преступниках, а также экстренно вызвать полицию. По данным Google Play, приложение скачано более 500 тыс. раз.

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Комментарии (27)

Parallax
А как насчет ловить мошенников, если МВД известны номера телефонов таковых? Вопрос риторический, само собой.
Маргaрита
Думаю такое приложение ( система) пенсионерам подойдет, но при условии... Если у пенсионеров деньги снимут мошенники, тогда я предполагаю ответственность, наконец - то, государство будет нести? У пенсионера приложение поставлено, значит должны выплатить этот ущерб ? По другому какой смысл? Симки то все одноразовые или краденные.
265046383
скажим дружно - нам не нужно.
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