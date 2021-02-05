МВД хочет дополнить своё приложение сервисом против мошенников, который будет узнавать контакты пользователей

В мобильном приложении МВД для экстренных звонков в полицию появится сервис для борьбы с мошенническими звонками. Особенность в том, что приложение требует у пользователя открыть доступ к телефонной книге.

Как пишет 5 февраля «Коммерсантъ», вчера МВД на госзакупках объявило тендер на доработку уже существующего официального мобильного приложения на сумму 63 млн руб. Исполнитель должен интегрировать в приложение модуль «Антимошенник», который будет распознавать звонки с мошеннических номеров. Для корректной работы модуля потребуется доступ к телефонной книге пользователя. Через сторонний сервер модуль будет соединяться с информационной системой полиции и при входящем звонке с неизвестного номера сопоставит его со списком мошеннических номеров, который уже есть у правоохранителей. В случае совпадения номеров на экране смертфона появится предупреждение.