Профессор СПбГУ поверила «сотруднику МВД» и перевела мошенникам крупную сумму

Как стало известно «Фонтанке» 5 февраля, сотрудница университета обратилась в органы накануне. Она рассказала, что в четверг ей на мобильный телефон позвонил неизвестный, представившийся сотрудником МВД из Москвы. Он сообщил, что все банковские счета женщины заблокируют, если она не переведёт свои деньги на безопасный счёт.

Профессор поверила и сходила к банкомату «Тинькофф» на Фермском шоссе, где перевела на указанный номер счёта 512 000 рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным «Фонтанки», заявительница всю жизнь проработала в СПбГУ. С 1999 года она является профессором кафедры общей и неорганической химии. Её научная работа сосредоточена в области химии твердого тела и магнетохимии. Доктор химических наук неоднократно выступала на международных конференциях, читала лекции в Университете Берна и в Высшей технической школе Цюриха.

Полмиллиона — не самая крупная сумма, которая досталась телефонным мошенникам. Накануне в полицию обратилась жительница Калининского района, которая перевела обманщикам почти 6,5 млн рублей.