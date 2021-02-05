Петербурженка отдала лжесотрудникам банка почти 6,5 млн рублей

Пенсионерка из Калининского района доверилась телефонным мошенникам и лишилась почти 6,5 миллиона рублей. 70-летняя женщина упорно переводила деньги лжеменеджерам банка, посетив три банкомата «Тинькофф».
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 5 февраля, накануне вечером в полицию обратилась 70-летняя жительница Замшиной улицы. Она заявила, что с 11 декабря по 25 января на её мобильный с разных номеров звонил неизвестный мужчина, представлявшийся сотрудником безопасности ПАО «Сбербанк». Он убеждал пенсионерку, что с её счётом происходят какие-то мошеннические действия и, чтобы не случилось беды, нужно перевести деньги на надиктованный номер карты.
Женщина в конце концов поддалась и в указанный выше период через банкоматы «Тинькофф» перевела на три разных счёта 6 323 123 рубля. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.