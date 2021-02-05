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Петербурженка отдала лжесотрудникам банка почти 6,5 млн рублей

Пенсионерка из Калининского района доверилась телефонным мошенникам и лишилась почти 6,5 миллиона рублей. 70-летняя женщина упорно переводила деньги лжеменеджерам банка, посетив три банкомата «Тинькофф».

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 5 февраля, накануне вечером в полицию обратилась 70-летняя жительница Замшиной улицы. Она заявила, что с 11 декабря по 25 января на её мобильный с разных номеров звонил неизвестный мужчина, представлявшийся сотрудником безопасности ПАО «Сбербанк». Он убеждал пенсионерку, что с её счётом происходят какие-то мошеннические действия и, чтобы не случилось беды, нужно перевести деньги на надиктованный номер карты.

Женщина в конце концов поддалась и в указанный выше период через банкоматы «Тинькофф» перевела на три разных счёта 6 323 123 рубля. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (3)

Dima79
А говорят что пенсионеры плохо живут. А судя по статьям на Фонтанке, а это уже не первая такая, то очень хорошо. Или это фейк? Для разбавления статей о Навальном и ковиде?
265015791
Дети и люди в возрасте нуждаются в дополнительной защите.
klaus-khoffman
Они куда эти деньги копят, в могилу что ли?
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