Запрет мата в соцсетях спровоцировал пользователей материться чаще и искуснее

Вступившие в силу поправки депутатов Боярского и Хинштейна, направленные против обсценной лексики в соцсетях, похоже, возымели обратный эффект — спровоцировали пользователей материться ещё больше. По крайней мере, мата в постах и комментариях точно не стало меньше. Об этом свидетельствуют подсчёты «Медиалогии», к которым обращается РБК 5 февраля.

Так, 1–2 февраля 2021 года в сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Twitter, Instagram россияне сделали 646,1 тысячи публикаций с использованием обсценной лексики.