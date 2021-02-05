Запрет мата в соцсетях спровоцировал пользователей материться чаще и искуснее

Вступившие в силу поправки депутатов Боярского и Хинштейна, направленные против обсценной лексики в соцсетях, похоже, возымели обратный эффект — спровоцировали пользователей материться ещё больше. По крайней мере, мата в постах и комментариях точно не стало меньше. Об этом свидетельствуют подсчёты «Медиалогии», к которым обращается РБК 5 февраля.
Так, 1–2 февраля 2021 года в сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Twitter, Instagram россияне сделали 646,1 тысячи публикаций с использованием обсценной лексики.
Это цифры сравнивают с данными за 3–4 февраля 2020 года, будними днями. В первые два рабочих дня прошлого года в тех же самых соцсетях были зафиксированы лишь 426,5 тысячи нецензурных выражений. Тогда люди особенно активно обсуждали новости о том, что коронавирус добрался до России, высказывались по поводу обрушения СКК, о госслужащих в шубах, которые вручали блокадникам медали с батонами.
«Медиалогия» считала мат в постах и комментариях пользователей «ВКонтакте», «Одноклассниках», Facebook, Twitter, Instagram. Всего в подсчетах учитывались 66 нецензурных слов на русском языке.