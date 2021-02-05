Байден пообещал заставить Россию платить и потребовал отпустить Навального «без всяких условий»

США заставит Россию заплатить за вмешательство в выборы и кибератаки. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден на выступлении в Госдепартаменте 5 февраля.
«Я ясно дал понять президенту Путину, в отличие от моего предшественника, что дни, когда США будут сдаваться перед лицом агрессивных действий России — вмешательства в наши выборы, кибератак, отравления своих граждан, — прошли. Мы будем без колебаний заставлять Россию платить и будем защищать жизненные интересы нашего народа», — цитирует Байдена РИА «Новости».
При этом 46-й президент США уверен: Вашингтону просто не обойтись без сотрудничества с Москвой.
«Лидерство с помощью дипломатии должно также означать взаимодействие с нашими противниками и соперниками дипломатическим путем, когда это в наших интересах и способствует безопасности американского народа. Именно поэтому США и Россия согласились продлить ДСНВ на пять лет, чтобы сохранить единственный остающийся договор между нашими странами, который обеспечивает ядерную стабильность», — заявил президент США.
Также Байден призвал «немедленно и без условий» освободить основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, которому Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил условный срок на реальный по делу «Ив Роше».