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Байден пообещал заставить Россию платить и потребовал отпустить Навального «без всяких условий»

США заставит Россию заплатить за вмешательство в выборы и кибератаки. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден на выступлении в Госдепартаменте 5 февраля.

«Я ясно дал понять президенту Путину, в отличие от моего предшественника, что дни, когда США будут сдаваться перед лицом агрессивных действий России — вмешательства в наши выборы, кибератак, отравления своих граждан, — прошли. Мы будем без колебаний заставлять Россию платить и будем защищать жизненные интересы нашего народа», — цитирует Байдена РИА «Новости».

При этом 46-й президент США уверен: Вашингтону просто не обойтись без сотрудничества с Москвой.

«Лидерство с помощью дипломатии должно также означать взаимодействие с нашими противниками и соперниками дипломатическим путем, когда это в наших интересах и способствует безопасности американского народа. Именно поэтому США и Россия согласились продлить ДСНВ на пять лет, чтобы сохранить единственный остающийся договор между нашими странами, который обеспечивает ядерную стабильность», — заявил президент США.

Также Байден призвал «немедленно и без условий» освободить основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, которому Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил условный срок на реальный по делу «Ив Роше».

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Комментарии (21)

Кровокрас
Если бы Пута боялась Байдена, то не стала бы сажать Навального, строить дворцы и месить мирные демонстрации кирзачами.
Пута ничего не боится, потому что у нее все есть, а на остальных 140 миллионов ей просто плевать, вот и все.
Петр Петров
Враг моего врага, мой друг
Modest_5e4ce41f7533b
Если речь пошла о заплатить, значит сторгуются.
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