Байден пообещал заставить Россию платить и потребовал отпустить Навального «без всяких условий»

США заставит Россию заплатить за вмешательство в выборы и кибератаки. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден на выступлении в Госдепартаменте 5 февраля.



«Я ясно дал понять президенту Путину, в отличие от моего предшественника, что дни, когда США будут сдаваться перед лицом агрессивных действий России — вмешательства в наши выборы, кибератак, отравления своих граждан, — прошли. Мы будем без колебаний заставлять Россию платить и будем защищать жизненные интересы нашего народа», — цитирует Байдена РИА «Новости».

