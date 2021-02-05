FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-15°C/Завтра: -13
75.73р90.92р
Что запрещено до конца февраляПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Инфекционист рассказал, когда стоит привиться переболевшим ковидом

У людей, которые перенесли коронавирус в лёгкой форме во время первой волны, к лету иммунитет может снизиться, и появляется риск повторного заражения.

Таким людям стоит сделать прививку, советует врач-инфекционист Евгений Тимаков. «К лету, через год с лишним после нашего карантина, когда была основная первая волна, будет значительное снижение иммунитета у людей, которые переболели в лёгкой форме или бессимптомно, и для них, соответственно, вакцинация показана в первую очередь», — цитирует медика РИА Новости 5 февраля.

В декабре Минздрав признал, что в России фиксируются повторные заражения COVID-19. Директор петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян объяснял, что это может произойти из-за дефектов иммунной системы. «Фонтанка» публиковала интервью петербурженки, которая дважды переболела коронавирусом.

Минздрав РФ в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название «Спутник V». Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

Позже была зарегистрирована разработка центра «Вектор» — «ЭпиВакКорона». Вакцина характеризуется ареактогенностью и высочайшей безопасностью. Роспотребнадзор заявлял о 100-процентной иммунологической эффективности вакцины «ЭпиВакКорона» в ходе первой-второй фазы клинических испытаний.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

mallaga
Что значит к лету?
А не через определенное время после болезни?
Я переболела в начале декабря. А кто-то летом, например. И всем к лету?
Однако, точность - наше все! ((
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний