Инфекционист рассказал, когда стоит привиться переболевшим ковидом

У людей, которые перенесли коронавирус в лёгкой форме во время первой волны, к лету иммунитет может снизиться, и появляется риск повторного заражения.

Таким людям стоит сделать прививку, советует врач-инфекционист Евгений Тимаков. «К лету, через год с лишним после нашего карантина, когда была основная первая волна, будет значительное снижение иммунитета у людей, которые переболели в лёгкой форме или бессимптомно, и для них, соответственно, вакцинация показана в первую очередь», — цитирует медика РИА Новости 5 февраля.