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Учителя года из Ростова-на-Дону арестовали. Работы он лишился из-за участия в акции в поддержку Навального

Учителя из Ростова-на-Дону Александра Рябчука приговорили к пяти суткам административного ареста. Об этом со ссылкой на его друга 4 февраля пишет 161.ru.

Задержание подтвердил еще один собеседник издания. «Сегодня прошли обыски в квартире, в которой живет Александр. Был ОМОН, примерно 5–6 человек — что-то искали. После этого Александра задержали и увезли. Насколько я знаю, сначала его повезли в Следственный комитет на Береговой, а потом увезли в суд на Газетном», — рассказал источник журналистов. При этом в Кировском районном суде подтвердили информацию об аресте, но не уточнили статью.

Близкие Рябчука считают, что арест связан с участием в несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального. После нее Рябчука, победителя муниципального этапа конкурса «Учитель года-2020», уволили из двух школ. Накануне к нему приходили полицейские, однако он им открывать отказался.

Александр Рябчук семь лет преподавал историю и обществознание в лицее № 11 в Ростове-на-Дону.

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Комментарии (7)

Вашъ Хозяинъ
Человек-совесть. Именно таких боится пупкинский режим.
herova
Всё жду когда черный воронок будет приезжать за тем кто неправильно голосует
Mikle776
как понимаю, дело по КоАП, а работает аж следственный комитет...
главное наказать, запугать и показать кто в стране хозяин...
Есть все же учителя, но найдется ли теперь директор школы, который не забоится такого учителя?
нужны же амебы
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