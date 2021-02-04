Учителя года из Ростова-на-Дону арестовали. Работы он лишился из-за участия в акции в поддержку Навального

Учителя из Ростова-на-Дону Александра Рябчука приговорили к пяти суткам административного ареста. Об этом со ссылкой на его друга 4 февраля пишет 161.ru.



Задержание подтвердил еще один собеседник издания. «Сегодня прошли обыски в квартире, в которой живет Александр. Был ОМОН, примерно 5–6 человек — что-то искали. После этого Александра задержали и увезли. Насколько я знаю, сначала его повезли в Следственный комитет на Береговой, а потом увезли в суд на Газетном», — рассказал источник журналистов. При этом в Кировском районном суде подтвердили информацию об аресте, но не уточнили статью.

