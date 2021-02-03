К Учителю года из Ростова-на-Дону пришли полицейские из-за участия в акции за Навального. «Когда встал выбор между карьерой и свободой — я выбрал то, чему учил сам»

Рябчук 23 января вышел на митинг и вел прямую трансляцию, а затем написал несколько постов в соцсетях. «В своих выступлениях я подчеркивал: совершать политические действия могут только совершеннолетние! Я бросил вызов власти, и аппарат заработал...» — пишет Рябчук. По его словам, «влиятельные люди» позвонили директору частной школы, в которой он работал и потребовали его уволить, если он не откажется от своей позиции.

Учитель истории и обществознания, победитель муниципального этапа конкурса «Учитель года-2020» Александр Рябчук сообщил, что к нему пришли полицейские после увольнения из-за участия в несанкционированном митинге в поддержку Алексея Навального. Об этом он написал 3 февраля в своем Instagram.

«Я понимаю, что власть не потерпит такой критики, которую я осуществляю в соцсетях. Учитель может заниматься политикой, только если делает выбор в пользу политической партии, входящей в Госдуму, а еще лучше — занимающей там большинство. Все время я преподавал детям свои предметы, акцентируя внимание на том, как важна свобода! Когда передо мной встал выбор между карьерой и свободой — я выбрал то, чему учил сам», — подчеркнул Рябчук. Сегодня до его квартиры дошли полицейские, однако он им открывать отказался и попросил прислать приглашение на беседу по почте.



При этом утром 3 февраля полицейские пришли с обыском в квартиру, где живут его бывшие жена и дочь. «Восемь человек было ОМОНа, проверяли мои вещи», — рассказал Рябчук.



Александр Рябчук семь лет преподавал историю и обществознание в лицее № 11 в Ростове-на-Дону.

