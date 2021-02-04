Двойную дозу вакцины в Петербурге получили 18 тысяч человек. Суточное число вакцинированных выросло до 9 тысяч

Петербург постепенно наращивает темпы вакцинации от коронавируса. Как рассказали 4 февраля в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева, за сутки выполнено около 9 тысяч инъекций.

«За весь период в Петербурге вакцинировано более 86,4 тысячи человек, из которых 18 тысяч полностью закончили цикл вакцинации», — сообщает Смольный.

Сеть пунктов вакцинации от COVID-19 увеличилась до 108, из них 97 действуют на базе городских поликлиник, 11 — в частных медицинских организациях.

Нарастающий итог поступившей в город вакцины — 143 042 комплекта. На базе — 10 395 доз, в поликлиниках — 46 168 комплектов.