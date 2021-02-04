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Что запрещено до конца февраляПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
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Двойную дозу вакцины в Петербурге получили 18 тысяч человек. Суточное число вакцинированных выросло до 9 тысяч

Петербург постепенно наращивает темпы вакцинации от коронавируса. Как рассказали 4 февраля в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева, за сутки выполнено около 9 тысяч инъекций.

«За весь период в Петербурге вакцинировано более 86,4 тысячи человек, из которых 18 тысяч полностью закончили цикл вакцинации», — сообщает Смольный.

Сеть пунктов вакцинации от COVID-19 увеличилась до 108, из них 97 действуют на базе городских поликлиник, 11 — в частных медицинских организациях.

Нарастающий итог поступившей в город вакцины — 143 042 комплекта. На базе — 10 395 доз, в поликлиниках — 46 168 комплектов.

Ранее в Смольном заявили, что пропускная способность действующих пунктов вакцинации увеличена до 200 человек в день. До конца февраля Петербург ждет 310 700 комплектов вакцины «Спутник V».

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Комментарии (1)

rastaman
Не верю, что столько идиотов в СПб.
Статистика наверняка рисованная, как цифры по «заболевшим».
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