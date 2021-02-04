5 тысяч рублей за вызов медсестры. Как на коронавирус проверялись муниципалы и подведы Смольного

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/Архив



Централизованно тесты на коронавирус закупали, в основном, различные госучреждения и предприятия. «Фонтанке» удалось найти в публичном доступе лишь один контракт на лабораторные исследования для чиновников — причем не городского, а местного уровня. Единственным, у кого в местном бюджете нашлись на это деньги, совершенно случайно оказалось МО «Екатерингофский» — тот самый муниципалитет, который несколько лет назад отличился покупкой Toyota Camry и дорогих компьютеров.

Согласно условиям контракта, который администрация МО «Екатерингофский» заключила 29 сентября с единственным поставщиком ООО «Лабтест», ее сотрудников вплоть до конца 2020 года должны были не реже одного раза в месяц тестировать на коронавирус. Целью закупки обозначено предупреждение распространения инфекции. В заказ входили 112 исследований методом ПЦР и 4 выезда медсестры для забора материала.



Судя по актам приемки услуг, 19 сотрудников сдали тесты 29 сентября; еще 3 дня в октябре исследование проходило по 20 чиновников. 22 октября администрация заключила с «Лабтестом» новый контракт и продолжила бороться с коронавирусом теми же методами. Медсестра навещала муниципалитет еще более десяти раз, но какое именно число чиновников в эти дни проверяли на наличие инфекции, неизвестно. В конце концов «Лабтест» целиком получил оплату: за первый заказ 188 тысяч рублей, за второй — 470 тысяч. Цена каждого теста — всего их сделали как минимум 211 — составила 1500 рублей, выезды медработников обходились в 5000. В общей сложности муниципальные служащие потратили на проверку своего здоровья 658 тысяч рублей. На ремонт зеленых насаждений на территории «Екатерингофского» администрация, для сравнения, в 2020 году выделила 644 тысячи.

В ряде других муниципальных образований сотрудникам администраций при необходимости тоже оплачивали тесты на коронавирус — но уже постфактум, в виде надбавок и премий. Узнать у главы МО Олега Смакотина, зачем «Екатерингофскому» так часто нужно было централизованно исследоваться на коронавирус, не удалось. На звонки корреспондента он не ответил, сообщение в мессенджере прочитал, но проигнорировал. В местной администрации выслушали вопрос по телефону, но попросили направить официальный запрос на электронную почту. Ответа пока не последовало. Хотя когда в 2016-м году «Фонтанка» писала о необычных закупках муниципалитета — дорогих креслах, принтерах, видеокамерах, телевизорах, холодильниках и даже машинах Toyota Camry, Смакотин объяснял: при низкой зарплате, на дешевых компьютерах, без мобильной связи и автотранспорта чиновник просто не сможет работать быстро, качественно и эффективно.



Ни в одном другом муниципальном образовании подобных закупок «Фонтанка» не обнаружила, да и смольнинские комитеты и администрации официально таких заказов не размещали. Централизованно тесты закупали разве что учреждения и предприятия, и зачастую гораздо дешевле. В ГКУ «Городская аварийно-восстановительная служба жилищного фонда Санкт-Петербурга», в котором, согласно отчетности, работает как минимум пара сотен человек, тесты в декабре провели 53 сотрудникам, а контракт заключали на конкурсной основе. В результате за одно исследование при такой не самой оптовой закупке компании «ПЧОД» заплатили по 1100 рублей, а в общей сложности потратили около 60 тысяч.

Из транспортных предприятий заказом тестов для сотрудников смог похвастаться разве что «Пассажиравтотранс». Договор на полмиллиона рублей со сроком исполнения до конца 2021 года разместили только в декабре, победитель аукциона стоимость одного исследования оценил в 1000 рублей. То, что необходимость в тестах возникла только во время второй волны, на предприятии объяснили так: сотрудников, контактировавших с зараженными, работодатели с весны должны были направлять на самоизоляцию с оформлением больничного листа. Позже возвращаться на работу разрешили обладателям отрицательных результатов, и это позволило не прерывать трудовой процесс — поэтому и был заключен договор на исследования.



В «Горэлектротрансе», правда, заверили, что тоже предоставляли работникам возможность протестироваться бесплатно. «С помощью ряда поликлиник города, допущенных к такого рода исследованиям, — прокомментировали в компании. — Так как не у всех организаций была подобная практика, предприятие не комментирует подробности, отмечая, что это относится к сфере взаимоотношений предприятия с медучреждениями».

Крупнее повезло ГУП «ТЭК» и «Водоканалу» — в последнем еще в апреле оформили заказ на 1800 мазков, выделив на это 1,8 млн рублей. Хотя закупка проводилась у единственного поставщика, разовое исследование с сжатыми сроками предоставления результатов — до 1–2 суток — обошлось предприятию в 850 рублей. Судя по тому, что договор все еще действует, лимит пока не исполнен. С мая аналогичные договоры на 840 и 900 тысяч рублей заключил ГУП «ТЭК» — там просили сообщать о результатах исследований за 1–3 дня, а цена теста составила 770 рублей.

Примерно теми же суммами оперировал в разы менее многочисленный ГУП «Инпредсервис», который обслуживает иностранные представительства. В середине июня компания заключила договор стоимостью 578 тысяч рублей, разовая услуга оценивалась в 855, а выезд процедурной бригады — в 550, так что этого хватило бы на исследование от 450 до 650 человек. В октябре «Инпредсервис» опубликовал новый заказ и выложил 595 тысяч за 700 тестов и заборов крови. В компании объяснили: они тестируют тех работников, у которых есть внешние признаки заболевания, а также контактировавших с заболевшими коронавирусом. Решение принято, чтобы на ранних стадиях выявлять инфекцию и предотвращать ее распространение среди работников и контактирующих с ними представителей дипломатического корпуса, отметили в ГУПе.



Среди городских дорожников договор на коронавирусные тесты заключило только крупнейшее — ГУДП «Центр», датой единственного опубликованного заказа значится 11 января нынешнего года, срок исполнения — 30 июня. Там тоже планируют тестировать не всех подряд, а только группы риска. Правда, закупка прошла по иным расценкам: 1400 рублей поставщик просит за мазок, 3400 — за комплексное исследование, а 5000 — за забор материала.

Елизавета Ивантей, «Фонтанка.ру»

