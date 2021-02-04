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Евросоюз выделил 13 млн евро для затронутых пандемией уязвимых групп россиян

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности рассказал о финансовой помощи «странам-партнёрам».

«В России ЕС уже выделил 13 миллионов евро для поддержки уязвимых групп населения, наиболее затронутых пандемией», — цитирует 4 февраля заявление Жозепа Борреля «Интерфакс».

По его словам, Евросоюз подготовил «странам-партнерам» 38,5 миллиарда евро для неотложных вопросов в сфере здравоохранения.

Накануне президент Владимир Путин оценил отношения России и Европы как «ненормальные». При этом он уверен, что стороны объединяет общая культура, а в экономике РФ и ЕС — «абсолютно естественные партнеры».

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Комментарии (14)

W Bons
лучшей помощью было бы открытие границы с финнами , один день в неделю ... )
Спасибо хоть Евросоюзу! От обнуленного только тычки и космонавты...!
264501621
Вот я в группе риска. Возраст 60+, гипертония, есть небольшой избыточный вес. Как бы мне кусочек помощи от Евросоюза поиметь?
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